Jordan Chiles, acuzaţii incredibile de rasism! Nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: "Nu au suportat" - Antena Sport

Jordan Chiles, acuzaţii incredibile de rasism! Nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu au suportat”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 11:38

Jordan Chiles şi Ana Bărbosu / Colaj Profimedia

La mai bine de un an după finala controversată de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, Jordan Chiles face acuzaţii incredibile. Gimnasta din Statele Unite ale Americii invocă rasismul şi atacă TAS-ul, după ce a pierdut medalia de bronz în faţa româncei Ana Bărbosu.

Jordan Chiles a încheiat pe locul 5 finala de la sol, dar a depus contestaţie. La scurt timp, americancei i-a fost acordat locul al treilea şi a urcat pe podium la Paris. Ana Bărbosu a contestat însă decizia la TAS, susţinând că americanca a depăşit timpul standard pentru a depune contestaţie, iar Chiles a pierdut medalia de bronz, după câteva zile.

Jordan Chiles nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris. Acuzaţii incredibile de rasism: “Nu au suportat”

Acum, Jordan Chiles a vorbit despre evenimentele de anul trecut în cadrul unui podcast. Aceasta susţine că un podium cu trei sportive de culoare ar fi deranjat, lucru care a dus la pierderea medaliei sale:

“A trebuit să mă retrag de pe rețelele de socializare pentru o vreme. Pentru că era, știi, foarte greu să-mi dau seama că, ca atletă, darămite ca om, sunt acolo sus. Da, este un podium «în întregime de culoare», ceea ce este foarte rar, este evident ceva ce oamenilor nu le place.

Ca femeie de culoare, am început să văd asta mai des. Nu voiau să vadă asta, nu voiau să vadă trei femei frumoase de culoare stând pe acel podium. Nu voiau să vadă faptul că pur și simplu dominam. Și am luat asta în serios”, a declarat Jordan Chiles, citată de dailymail.co.uk.

Vara trecută, la Paris, brazilianca Rebeca Andrade a obţinut medalia de aur la sol, în timp ce Simone Biles a cucerit medalia de argint. În cele din urmă, bronzul i-a revenit Anei Bărbosu, în timp ce Sabrina Voinea a încheiat pe locul 4, la egalitate de puncte cu Bărbosu, nota de la execuţie făcând diferenţa.

