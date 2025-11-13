UEFA a anunţat cine va conduce meciul Bosnia - România! Un arbitru de top din Premier League a fost delegat - Antena Sport

Englezul Michael Oliver (40 ani) va arbitra meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Bosniei-Herţegovina, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului UEFA.
Arbitri asistenţi au fost delegaţi Stuart Burt şi James Mainwaring, iar al patrulea oficial al fost desemnat Chris Kavanagh, de asemenea din Anglia.
Michael Oliver va arbitra meciul Bosnia – România
Englezul Michael Salisbury va fi arbitru video, iar compatriotul său Peter Bankes a fost nominalizat ca arbitru asistent video.
Michael Oliver a condus pe 26 august 2021 meciul dintre CFR Cluj şi Steaua Roşie Belgrad 1-2, din returul play-off-ului Europa League.
De asemenea, Oliver a arbitrat şi Supercupa Europei din 2022, Real Madrid – Eintracht Frankfurt 2-0.
România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herţegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, iar marţi 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti.
Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.
Austria ocupă primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte, România, 10 puncte, Cipru, 8 puncte, San Marino, 0 puncte.
