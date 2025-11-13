UEFA a anunţat cine va conduce meciul Bosnia - România! Un arbitru de top din Premier League a fost delegat - Antena Sport

Englezul Michael Oliver (40 ani) va arbitra meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Bosniei-Herţegovina, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Stuart Burt şi James Mainwaring, iar al patrulea oficial al fost desemnat Chris Kavanagh, de asemenea din Anglia.

Michael Oliver va arbitra meciul Bosnia – România

Englezul Michael Salisbury va fi arbitru video, iar compatriotul său Peter Bankes a fost nominalizat ca arbitru asistent video.

Michael Oliver a condus pe 26 august 2021 meciul dintre CFR Cluj şi Steaua Roşie Belgrad 1-2, din returul play-off-ului Europa League.

De asemenea, Oliver a arbitrat şi Supercupa Europei din 2022, Real Madrid – Eintracht Frankfurt 2-0.