„Mărginaşi care se trezesc vorbind” De ce s-a răcit, de fapt, relaţia lui Victor şi Giovanni Becali cu vărul lor Gigi

Fraţii Victor şi Giovanni Becali au avut o perioadă în care nu au vorbit cu vărul lor primar, patronul FCSB-ului, Gigi Becali. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

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Victor Becali a infirmat că el şi Giovanni Becali nu au mai vorbit cu vărul lor Gigi fiindcă Victor Piţurcă l-ar fi sfătuit pe patronul FCSB-ului să le introducă jucătorilor clauze de reziliere.

Victor Becali a făcut lumină în cazul „răcelii”, din trecut, dintre el şi Giovanni, pe de o parte, şi vărul lor primar, Gigi, de cealaltă parte

Victor Becali a dezvăluit că tot de la fotbal s-a produs ruptura temporară dintre el şi Giovanni, pe de o parte, şi vărul lor primar, Gigi, de cealaltă parte. Însă nu a fost vorba despre ce s-a vehiculat.

„(E adevărat că ruptura dintre dumneavoastră și vărul dumneavoastră a intervenit după ce Pițurcă l-a consiliat pe vărul dumneavoastră să introducă clauze de reziliere jucătorilor?) E o prostie! Am auzit și eu asta… o prostie! Relația noastră cu Pițurcă a început să se răcească la transferul lui Falemi. Nu ne-am certat, doar s-a răcit relația. Pițurcă l-a sunat pe Falemi să vorbească cu el, și din partea noastră cred că a fost o greșeală. El l-a sunat să vorbească… Falemi era la Petrolul, era cu noi. I-am zis: «Băi, Piți, de ce nu m-ai sunat să întrebi? De ce l-ai sunat pe ăla?». Până la urmă, nu era nimic, l-a sunat să întrebe, să discute de fotbal, cum să joace, ce să facă. A fost până la urmă o prostie. Nu că i-am fi spus lui Gigi că «ori pe noi, ori pe Pițurcă», povești din astea, invenții… Sunt oameni care trăiesc din povești și din amintiri pe care nici măcar nu le știu bine!

Păi, de ce (n.r: a fost răceala)? Au fost situații în care le-a convenit să plece (n.r: pentru clauza de reziliere), Roșu, Luțu, le-a convenit să plece așa. Că nu mai voia să pună clauze sau voia să pună clauze foarte mari… păi, ce, acum, dacă are o clauză de 50 de milioane de euro, pleacă vreunul pe 50? Nu! Nu a fost de ceartă nici măcar în perioada în care nu am vorbit. Nu ne-am certat, doar nu am mai vorbit. Așa a fost și cu Pițurcă. Sunt mărginași din ăștia care se trezesc vorbind, cărora le place să se trezească vorbind”, a declarat Victor Becali pentru iamsport.ro.