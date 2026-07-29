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Afacerea de 13 milioane de euro a lui Gigi Becali care e blocată de ani de zile de stat: „Cum să pui condiţii, nebunule?”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 18:39

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Afacerea de 13 milioane de euro a lui Gigi Becali care e blocată de ani de zile de stat: „Cum să pui condiţii, nebunule?”
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Gigi Becali, nervos, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Gigi Becali (68 de ani) încearcă de ani buni să vândă fabrica de armament de la Drăgăşani. Patronul FCSB-ului avea o ofertă de 13 milioane de euro de la americani, dar afacerea a fost blocată de stat.

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Anul trecut, Gigi Becali s-a revoltat după ce nu a reuşit să obţină un aviz pentru a vinde fabrica. El anunţa că vrea să dea statul în judecată.

Gigi Becali, revoltat că nu poate încheia afacerea de 13 milioane de euro: „E un contract între mine şi un privat. Cum să pui condiţii, nebunule?”

„Vreau să vând o fabrică de trei ani. Mi-a zis să merg la Guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu.

Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați. Ești nebun? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? E afacere de 13 milioane de euro.

Este o fabrică fără nimic în ea. Sunt niște hale acolo. Ce fac ei cu ea, e treaba lor. Ei vor să facă armament. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte.

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E un contract între mine și un privat. Tu cum să pui condiții, dacă nu e a ta? Cum să pui condiții, nebunule?”, spunea Gigi Becali anul trecut, pentru fanatik.ro.

„M-am gândit să-i dau în judecată. Vor și ei să se dea șmecheri”, mai declara Gigi Becali pentru sursa citată.

Gigi Becali a încheiat recent o afacere de peste 14 milioane de euro

Recent, Gigi Becali a încheiat o altă afacere, de peste 14 milioane de euro. Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence, a cumpărat de la omul de afaceri Gigi Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătraţi, aflat în vecinătatea Pipera Plaza, unde intenţionează să construiască un proiect rezidenţial cu aproximativ 650 de apartamente. Valoarea achiziţiei se ridică la aproximativ 14,3 milioane de euro.

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Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence, Horizon City, îşi extinde portofoliul imobiliar din România printr-o nouă achiziţie strategică realizată, prin Ghai Family Holding, în zona de nord a Capitalei. Investitorul a cumpărat de la George Becali un teren de aproximativ 30.000 de metri pătraţi, aflat în vecinătatea Pipera Plaza, pe care intenţionează să dezvolte un proiect rezidenţial cu aproximativ 650 de apartamente”, se arată într-un comunicat al companiei.

Tranzacţia a fost încheiată după 16 luni de discuţii şi negocieri, preciza patronul FCSB.

Am ajuns la un acord corect pentru ambele părţi datorită implicării şi experienţei lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulţi ani. Este cea mai mare tranzacţie pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiţia confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureştiului, cât şi încrederea mea în profesionalismul său”, a declarat Gigi Becali, citat de news.ro.

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