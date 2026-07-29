Afacerea de 13 milioane de euro a lui Gigi Becali care e blocată de ani de zile de stat: „Cum să pui condiţii, nebunule?”

Gigi Becali (68 de ani) încearcă de ani buni să vândă fabrica de armament de la Drăgăşani. Patronul FCSB-ului avea o ofertă de 13 milioane de euro de la americani, dar afacerea a fost blocată de stat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anul trecut, Gigi Becali s-a revoltat după ce nu a reuşit să obţină un aviz pentru a vinde fabrica. El anunţa că vrea să dea statul în judecată.

Gigi Becali, revoltat că nu poate încheia afacerea de 13 milioane de euro: „E un contract între mine şi un privat. Cum să pui condiţii, nebunule?”

„Vreau să vând o fabrică de trei ani. Mi-a zis să merg la Guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu.

Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați. Ești nebun? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? E afacere de 13 milioane de euro.

Este o fabrică fără nimic în ea. Sunt niște hale acolo. Ce fac ei cu ea, e treaba lor. Ei vor să facă armament. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte.