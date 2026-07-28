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Cu ce se ocupă bruneta superbă, cunoscută de toată planeta, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o!

Antena Sport Publicat: 28 iulie 2026, 17:55

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Cu ce se ocupă bruneta superbă, cunoscută de toată planeta, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o!
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Ana Ivanovic, la plajă / Instagram Ana Ivanovic

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Ana Ivanovic (38 de ani) pare să fi trecut peste decepţia faptului că Bastian Schweinsteiger (41 de ani) a înşelat-o.

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Sârboaica se bucură din plin de viaţă. Recent a postat pe reţelele sociale un clip video în care face sport. Ana Ivanovic a avut până acum o vară de excepţie. Săptămâna trecută s-a pozat în vacanţă, alături de câteva prietene ale sale, în Capri (Italia). Recent, o sursă apropiată de Ana Ivanovic a dezvăluit că sârboaica şi-a făcut şi un iubit, dar îl ţine departe pe acesta de mass-media. (IMAGINI CU ANA IVANOVIC ÎN GALERIA FOTO)

Ana Ivanovic pare că a trecut de decepţia faptului că Bastian Schweinsteiger, cu care are 3 copii, a înşelat-o

Ana Ivanovic s-a despărţit de Bastian Schweinsteiger, cu care are 3 copii, după ce campionul mondial din 2014 a fost prins în vacanţă cu o altă femeie. După ce fostul fotbalist al lui Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei a înşelat-o, Ana Ivanovic s-a mutat la Marbella cu cei 3 copii pe care îi are cu acesta.

Ana Ivanovic a câştigat de-a lungul carierei de jucătoare de tenis peste 15.5 milioane de dolari din premii. La această sumă obţinută din tenis se adaugă contractele de sponsorizare pe care le-a avut frumoasa tenismenă. Ea are în continuare sponsorizări cu anumite brand-uri. Fostul partener al sârboaicei, Bastian Schweinsteiger, are o avere estimată la 90 de milioane de dolari.

 
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A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

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Ana Ivanovic a fost, la un moment dat, lider mondial în clasamentul WTA. A cucerit un titlu de Grand Slam în carieră, la Roland Garros, în 2008. În acelaşi an a mai disputat o finală de Grand Slam, pierdută, la Australian Open.

Ana Ivanovic e bună prietenă cu românca Sorana Cîrstea (36 de ani). Cele două jucătoare s-au întâlnit de 4 ori în timp ce sârboaica era încă în activitate. Ivanovic a câştigat de 3 ori, Sorana Cîrstea o dată.

Ana Ivanovic a întâlnit-o de 6 ori în carieră pe Simona Halep, având un bilanţ pozitiv şi cu aceasta. A câştigat 4 din cele 6 meciuri pe care le-a jucat cu Halep.

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