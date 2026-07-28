Cu ce se ocupă bruneta superbă, cunoscută de toată planeta, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o!

Ana Ivanovic (38 de ani) pare să fi trecut peste decepţia faptului că Bastian Schweinsteiger (41 de ani) a înşelat-o.

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Sârboaica se bucură din plin de viaţă. Recent a postat pe reţelele sociale un clip video în care face sport. Ana Ivanovic a avut până acum o vară de excepţie. Săptămâna trecută s-a pozat în vacanţă, alături de câteva prietene ale sale, în Capri (Italia). Recent, o sursă apropiată de Ana Ivanovic a dezvăluit că sârboaica şi-a făcut şi un iubit, dar îl ţine departe pe acesta de mass-media. (IMAGINI CU ANA IVANOVIC ÎN GALERIA FOTO)

Ana Ivanovic pare că a trecut de decepţia faptului că Bastian Schweinsteiger, cu care are 3 copii, a înşelat-o

Ana Ivanovic s-a despărţit de Bastian Schweinsteiger, cu care are 3 copii, după ce campionul mondial din 2014 a fost prins în vacanţă cu o altă femeie. După ce fostul fotbalist al lui Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei a înşelat-o, Ana Ivanovic s-a mutat la Marbella cu cei 3 copii pe care îi are cu acesta.

Ana Ivanovic a câştigat de-a lungul carierei de jucătoare de tenis peste 15.5 milioane de dolari din premii. La această sumă obţinută din tenis se adaugă contractele de sponsorizare pe care le-a avut frumoasa tenismenă. Ea are în continuare sponsorizări cu anumite brand-uri. Fostul partener al sârboaicei, Bastian Schweinsteiger, are o avere estimată la 90 de milioane de dolari.