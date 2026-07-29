Ce încurcătură: fosta lui Cristiano Ronaldo, într-o relație cu „bărbatul lui Kendall Jenner”

Cristiano Ronaldo a avut de-a lungul timpului, mai ales în tinerețe, relații cu femei foarte cunoscute, iar tabloidele au scris foarte mult despre viața privată a superstarului portughez.
Irina Shayk (40 de ani), celebrul supermodel care a trăit timp de aproape cinci ani o poveste de dragoste cu jucătorul de la Al-Nassr, este din nou în centrul atenției. Presa americană scrie că rusoaica formează un cuplu cu baschetbalistul Devin Booker (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din NBA.
Irina Shayk a trecut de la fotbal la baschet! A uitat de Cristiano Ronaldo și de Hollywood, iar acum „joacă” în NBA
Deși, de-a lungul anilor, Shayk a avut relații cu mai multe vedete de la Hollywood și din sport, pentru fanii fotbalului ea rămâne în primul rând femeia care i-a fost alături lui Cristiano Ronaldo între 2010 și 2015. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume și chiar s-au logodit înainte de despărțirea din ianuarie 2015.
Potrivit informațiilor apărute în Statele Unite, Irina Shayk și Devin Booker se întâlnesc de câteva luni, după ce au fost prezentați de prieteni comuni. Relația este încă la început, însă surse apropiate celor doi susțin că modelul este „foarte interesată” de starul lui Phoenix Suns.
Cei doi au fost surprinși recent împreună în Hamptons, iar imaginile au alimentat zvonurile privind relația lor. În plus, presa americană notează că Shayk intenționează să fie prezentă și la unele dintre meciurile lui Booker din viitorul sezon NBA, semn că relația evoluează într-o direcție serioasă.
Irina Shayk are copil cu celebrul actor de la Hollywood
După despărțirea de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk a avut o relație de patru ani cu actorul Bradley Cooper, alături de care are o fiică. Ulterior, numele ei a fost asociat cu Kanye West și Tom Brady, însă niciuna dintre aceste povești nu a avut durata și impactul relației pe care a avut-o cu superstarul portughez.
La rândul său, Devin Booker este cunoscut pentru relația pe care a avut-o cu modelul Kendall Jenner, fiind poreclit de fanii răutăcioși chiar „Bărbatul lui Kendall Jenner”, asta pentru că tânare este mai celebră decât el. Cei doi s-au despărțit în 2022, iar în ultimele luni baschetbalistul a fost văzut tot mai des în compania Irinei Shayk.
Până în acest moment, nici Irina Shayk și nici Devin Booker nu au comentat public informațiile privind relația lor. Reprezentanții celor doi nu au oferit declarații, însă mai multe publicații americane susțin că povestea de dragoste este autentică și se află încă în faza de început.
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