Ce încurcătură: fosta lui Cristiano Ronaldo, într-o relație cu „bărbatul lui Kendall Jenner”

Cristiano Ronaldo a avut de-a lungul timpului, mai ales în tinerețe, relații cu femei foarte cunoscute, iar tabloidele au scris foarte mult despre viața privată a superstarului portughez.

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Irina Shayk (40 de ani), celebrul supermodel care a trăit timp de aproape cinci ani o poveste de dragoste cu jucătorul de la Al-Nassr, este din nou în centrul atenției. Presa americană scrie că rusoaica formează un cuplu cu baschetbalistul Devin Booker (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din NBA.

Irina Shayk a trecut de la fotbal la baschet! A uitat de Cristiano Ronaldo și de Hollywood, iar acum „joacă” în NBA

Deși, de-a lungul anilor, Shayk a avut relații cu mai multe vedete de la Hollywood și din sport, pentru fanii fotbalului ea rămâne în primul rând femeia care i-a fost alături lui Cristiano Ronaldo între 2010 și 2015. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume și chiar s-au logodit înainte de despărțirea din ianuarie 2015.

Potrivit informațiilor apărute în Statele Unite, Irina Shayk și Devin Booker se întâlnesc de câteva luni, după ce au fost prezentați de prieteni comuni. Relația este încă la început, însă surse apropiate celor doi susțin că modelul este „foarte interesată” de starul lui Phoenix Suns.

Cei doi au fost surprinși recent împreună în Hamptons, iar imaginile au alimentat zvonurile privind relația lor. În plus, presa americană notează că Shayk intenționează să fie prezentă și la unele dintre meciurile lui Booker din viitorul sezon NBA, semn că relația evoluează într-o direcție serioasă.