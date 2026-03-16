Michael B. Jordan, finanţatorul unui club din Premier League. Unde investeşte câştigătorul Premiului Oscar

Michael B. Jordan, câştigătorul Premiului Oscar, este finanţatorul unui club important din Premier League. Actorul este implicat la Bournemouth, ocupanta locului zece în cel mai important campionat din Europa.

La scurt timp după succesul uriaş al lui Michael B. Jordan, Bournemouth a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare: “O zi de mândrie pentru familia Cherries”, au transmis cei de la Bournemouth.

Michael B. Jordan este implicat financiar la Bournemouth încă de la finalul anului 2022. El s-a alăturat grupului de investitori care au preluat echipa din Premier League, fiind parte dintr-un pachet minoritar de acţiuni. Actorul a fost atras în acest proiect de miliardarul Bill Foley, deţinătorul pachetului de acţiuni.

Michael B. Jordan a fost adus la Bournemouth şi din motive de marketing, asta pentru ca imaginea clubului englez să aibă un impact mai mare la nivel mondial.

Congratulations to Michael B. Jordan on winning best actor at the Oscars last night.

A proud day for the Cherries family 🍒🏆 pic.twitter.com/O5frOWJELU

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026