Michael B. Jordan, finanţatorul unui club din Premier League. Unde investeşte câştigătorul Premiului Oscar

Foto

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 14:41

Comentarii
galerie foto Galerie (24)

Michael B. Jordan a câştigat Premiul Oscar/ Profimedia

Michael B. Jordan, câştigătorul Premiului Oscar, este finanţatorul unui club important din Premier League. Actorul este implicat la Bournemouth, ocupanta locului zece în cel mai important campionat din Europa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după succesul uriaş al lui Michael B. Jordan, Bournemouth a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare: “O zi de mândrie pentru familia Cherries”, au transmis cei de la Bournemouth.

Michael B. Jordan este implicat financiar la Bournemouth încă de la finalul anului 2022. El s-a alăturat grupului de investitori care au preluat echipa din Premier League, fiind parte dintr-un pachet minoritar de acţiuni. Actorul a fost atras în acest proiect de miliardarul Bill Foley, deţinătorul pachetului de acţiuni.

Michael B. Jordan a fost adus la Bournemouth şi din motive de marketing, asta pentru ca imaginea clubului englez să aibă un impact mai mare la nivel mondial.

Reclamă
Reclamă

Michael B. Jordan a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal

Actorul Michael B. Jordan a câştigat duminică seara primul său Oscar, fiind desemnat cel mai bun actor pentru dublul rol din filmul “Sinners”, iar Jessie Buckley a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea din drama “Hamnet”.

Aflat la prima sa nominalizare, Jordan a fost recompensat pentru interpretarea fraţilor gemeni Elijah “Smoke” şi Elias “Stack” Moore în povestea cu vampiri regizată de Ryan Coogler. În discursul de acceptare, actorul i-a mulţumit regizorului pentru oportunitatea de a fi “văzut şi auzit”, relatează Reuters.

El a adus un omagiu şi celor care au deschis drumul actorilor afro-americani la Hollywood, menţionându-i pe Sidney Poitier, Will Smith, Denzel Washington şi Jamie Foxx. Jordan a promis că va continua să se autodepăşească, încheind prin a le mulţumi spectatorilor care au văzut filmul de mai multe ori.

Război Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în Ormuz
Reclamă

În “Sinners”, actorul în vârstă de 39 de ani interpretează doi veterani de război care încearcă să deschidă un club modest în Mississippi, în timpul Marii Crize Economice, folosind bani furaţi. Printre ceilalţi nominalizaţi la categoria cel mai bun actor s-au numărat Timothee Chalamet pentru “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio pentru “One Battle After Another”, Ethan Hawke pentru “Blue Moon” şi Wagner Moura pentru “The Secret Agent”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Observator
Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
15:40

“Fără Lewis, nu exista filmul” F1 a obţinut Oscarul pentru Best Sound
15:23

Decizia luată de Pep Guardiola la Manchester City, înaintea returului “de foc” cu Real Madrid
14:34

Turcia, adversara României la baraj, a fost doar de două ori la Cupa Mondială: o semifinală și o calificare din „pălărie”
14:16

U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele probabile
14:15

Toto Wolff nu crede ca vor fi probleme cu George Russell şi Kimi Antonelli la Mercedes
14:01

“Caritate şi cumetrie”. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
Vezi toate știrile
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Citește și