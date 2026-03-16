Michael B. Jordan, finanţatorul unui club din Premier League. Unde investeşte câştigătorul Premiului Oscar

Michael B. Jordan, câştigătorul Premiului Oscar, este finanţatorul unui club important din Premier League. Actorul este implicat la Bournemouth, ocupanta locului zece în cel mai important campionat din Europa.
La scurt timp după succesul uriaş al lui Michael B. Jordan, Bournemouth a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare: “O zi de mândrie pentru familia Cherries”, au transmis cei de la Bournemouth.
Michael B. Jordan este implicat financiar la Bournemouth încă de la finalul anului 2022. El s-a alăturat grupului de investitori care au preluat echipa din Premier League, fiind parte dintr-un pachet minoritar de acţiuni. Actorul a fost atras în acest proiect de miliardarul Bill Foley, deţinătorul pachetului de acţiuni.
Michael B. Jordan a fost adus la Bournemouth şi din motive de marketing, asta pentru ca imaginea clubului englez să aibă un impact mai mare la nivel mondial.
Congratulations to Michael B. Jordan on winning best actor at the Oscars last night.
A proud day for the Cherries family 🍒🏆 pic.twitter.com/O5frOWJELU
— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026
Michael B. Jordan a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal
Actorul Michael B. Jordan a câştigat duminică seara primul său Oscar, fiind desemnat cel mai bun actor pentru dublul rol din filmul “Sinners”, iar Jessie Buckley a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea din drama “Hamnet”.
Aflat la prima sa nominalizare, Jordan a fost recompensat pentru interpretarea fraţilor gemeni Elijah “Smoke” şi Elias “Stack” Moore în povestea cu vampiri regizată de Ryan Coogler. În discursul de acceptare, actorul i-a mulţumit regizorului pentru oportunitatea de a fi “văzut şi auzit”, relatează Reuters.
El a adus un omagiu şi celor care au deschis drumul actorilor afro-americani la Hollywood, menţionându-i pe Sidney Poitier, Will Smith, Denzel Washington şi Jamie Foxx. Jordan a promis că va continua să se autodepăşească, încheind prin a le mulţumi spectatorilor care au văzut filmul de mai multe ori.
În “Sinners”, actorul în vârstă de 39 de ani interpretează doi veterani de război care încearcă să deschidă un club modest în Mississippi, în timpul Marii Crize Economice, folosind bani furaţi. Printre ceilalţi nominalizaţi la categoria cel mai bun actor s-au numărat Timothee Chalamet pentru “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio pentru “One Battle After Another”, Ethan Hawke pentru “Blue Moon” şi Wagner Moura pentru “The Secret Agent”.
