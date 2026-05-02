Cei mai importanţi jucători care ratează Campionatul Mondial 2026. Brazilia, Franţa şi Germania, afectate direct

Mai mulţi jucători de top vor rata Campionatul Mondial 2026, turneu final care se va vedea live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Favoritele la trofeu, Franţa, Brazilia sau Germania, sunt afectate direct.
Printre jucătorii accidentanţi cu puţin înainte de startul Mondialului se află Rodrygo (25 de ani). Brazilianul de la Real Madrid s-a “rupt” în meciul cu Getafe de la începutul lunii martie şi a avut nevoie de operaţie, pentru ruptura de ligamente încrucişate suferită. El nu va mai juca deloc în acest an.
Cei mai importanţi jucători care ratează Campionatul Mondial 2026: Rodrygo, Gnabry sau Ekitike
Totodată, şi atacantul lui Liverpool, Hugo Ekitike, s-a accidentat şi nu va putea fi convocat de Didider Deschamps în lotul Franţei. Vârful de 23 de ani şi-a rupt tendonul lui Ahile în meciul cu PSG, din Champions League.
Xavi Simons şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior luna trecută, în meciul lui Tottenham cu Wolverhampton, din Premier League. Jucător de bază în naţionala Olandei, tânărul mijlocaş de 23 de ani nu va putea fi nici el convocat în lotul pentru Mondial.
Un alt star care va rata prezenţa la Campionatul Mondial este Serge Gnabry. Germanul de 30 de ani a suferit o ruptură a muşchiului adductor, după manşa tur a confruntării cu Real Madrid din sferturile Champions League.
Şi SUA au primit o lovitură înaintea turneului pe care urmează să-l găzduiască. Patrick Agyemang, de la Derby County, a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile luna trecută şi urmează să rateze Campionatul Mondial.
Mexic, o altă ţară gazdă a Mondialului, nu se va putea baza pe principalul portar, Luis Angel Malagon. Acesta a suferit, de asemenea, o ruptură a tendonului lui Ahile, astfel că naţionala sa se va baza pe veteranul Guillermo Ochoa, care va participa la a şasea Cupă Mondială din carieră, la aproape 41 de ani.
