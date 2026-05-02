Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător

S-a aflat echipa favorită să-l transfere pe Ofri Arad (27 de ani), de la FCSB. Mijlocaşul israelian e aproape de o plecare de la formaţia campioană, după doar jumătate de sezon.

Ofri Arad a fost transferat de FCSB în iarnă, fiind adus ca un posibil înlocuitor pentru fostul căpitan al echipei, Adrian Şut. După ce a evoluat în Champions League cu Kairat Almaty, israelianul nu a reuşit să se impună la formaţia campioană.

Maccabi Haifa, favorită să-l transfere pe Ofri Arad de la FCSB

Ofri Arad s-a confruntat cu probleme medicale, în momentul transferului la FCSB, astfel că a avut nevoie de mai mult până să ajungă să fie apt de joc. Mijlocaşul a bifat doar patru meciuri la echipa roş-albastră, în total 113 minute.

După evoluţiile avute, Ofri Arad nu l-a convins pe Gigi Becali, astfel că e pe punctul de a pleca de la FCSB. Echipa favorită să-l transfere este Maccabi Haifa, notează portalul Transferfeed, care citează presa din Israel.

Principalul motiv pentru care Gigi Becali e gata să renunţe atât de repede la Ofri Arad este salariul acestuia. Israelianul încasează lunar suma de 20.000 de euro la FCSB: “Unul dintre factorii care conduc la iminenta despărțire este salariul de 20.000 de euro pe lună al lui Arad, care-l face unul dintre cel mai bine plătiți jucători din lot”, a notat sursa citată anterior.