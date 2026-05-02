Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 17:44

Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător

Ofri Arad, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

S-a aflat echipa favorită să-l transfere pe Ofri Arad (27 de ani), de la FCSB. Mijlocaşul israelian e aproape de o plecare de la formaţia campioană, după doar jumătate de sezon.

Ofri Arad a fost transferat de FCSB în iarnă, fiind adus ca un posibil înlocuitor pentru fostul căpitan al echipei, Adrian Şut. După ce a evoluat în Champions League cu Kairat Almaty, israelianul nu a reuşit să se impună la formaţia campioană.

Maccabi Haifa, favorită să-l transfere pe Ofri Arad de la FCSB

Ofri Arad s-a confruntat cu probleme medicale, în momentul transferului la FCSB, astfel că a avut nevoie de mai mult până să ajungă să fie apt de joc. Mijlocaşul a bifat doar patru meciuri la echipa roş-albastră, în total 113 minute.

După evoluţiile avute, Ofri Arad nu l-a convins pe Gigi Becali, astfel că e pe punctul de a pleca de la FCSB. Echipa favorită să-l transfere este Maccabi Haifa, notează portalul Transferfeed, care citează presa din Israel.

Principalul motiv pentru care Gigi Becali e gata să renunţe atât de repede la Ofri Arad este salariul acestuia. Israelianul încasează lunar suma de 20.000 de euro la FCSB: “Unul dintre factorii care conduc la iminenta despărțire este salariul de 20.000 de euro pe lună al lui Arad, care-l face unul dintre cel mai bine plătiți jucători din lot”, a notat sursa citată anterior.

Pe lângă Ofri Arad, Gigi Becali i-a trecut pe lista “neagră” de la FCSB şi pe Vlad Chiricheş, Risto Radunovic, David Kiki, Daniel Graovac, Lukas Zima şi Dennis Politic. Patronul campioanei pregăteşte “revoluţia” la FCSB, la finalul acestui sezon.

