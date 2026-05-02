Lovitură pentru Dani Carvajal, înainte de Campionatul Mondial 2026. Starul lui Real Madrid s-a accidentat din nou

Ţinut departe de teren de numeroase accidentări în acest an, jucătorul echipei Real Madrid, Dani Carvajal (34 de ani), nu a scăpat încă de problemele de sănătate.
Real Madrid a anunţat că fundaşul său a suferit o fractură a falangei distale a degetului mic de la piciorul drept.
Nu a fost comunicată nicio perioadă de recuperare, dar fundaşul dreapta ar urma să rateze meciul din La Liga împotriva lui Espanol de duminică (ora 22:00), precum şi El Clasico cu FC Barcelona, din 10 mai.
Participarea sa la meciul împotriva echipei Real Oviedo, din 14 mai, rămâne, de asemenea, incertă, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la o eventuală revenire în acest sezon.
Carvajal traversează un sezon dificil, având în vedere că a disputat doar 14 meciuri de campionat până în prezent.
Dani Carvajal a primit o veste teribilă ţinând cont că se apropie şi Campionatul Mondial, turneu final care se va vedea live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Fundaşul lui Real Madrid are peste 50 de selecţii în naţionala Spaniei, ultima dată fiind convocat în toamna lui 2025.
- Cei mai importanţi jucători care ratează Campionatul Mondial 2026. Brazilia, Franţa şi Germania, afectate direct
- “Sunt nebun” Decizia genială a lui Scolari în privinţa lui Ronaldo, care avea să-i aducă Mondialul Braziliei!
- Autobuze școlare la Campionatul Mondial 2026. Modul inedit prin care fanii vor „fenta” prețurile uriașe
- Omul care a ratat duelul cu Hagi şi Popescu la World Cup 1994 de-abia aşteaptă meciurile de la Mondial: “Grozav”
- Fostul internaţional nu o vede pe campioana mondială Argentina printre favoritele la World Cup! Care este motivul