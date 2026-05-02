Lovitură pentru Dani Carvajal, înainte de Campionatul Mondial 2026. Starul lui Real Madrid s-a accidentat din nou

Ţinut departe de teren de numeroase accidentări în acest an, jucătorul echipei Real Madrid, Dani Carvajal (34 de ani), nu a scăpat încă de problemele de sănătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a anunţat că fundaşul său a suferit o fractură a falangei distale a degetului mic de la piciorul drept.

Dani Carvajal s-a accidentat la Real Madrid

Nu a fost comunicată nicio perioadă de recuperare, dar fundaşul dreapta ar urma să rateze meciul din La Liga împotriva lui Espanol de duminică (ora 22:00), precum şi El Clasico cu FC Barcelona, din 10 mai.

Participarea sa la meciul împotriva echipei Real Oviedo, din 14 mai, rămâne, de asemenea, incertă, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la o eventuală revenire în acest sezon.

Carvajal traversează un sezon dificil, având în vedere că a disputat doar 14 meciuri de campionat până în prezent.