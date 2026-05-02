“Dacă vor să fie aici..”. Mirel Rădoi, ultimatum pentru jucătorii săi după două eșecuri în două meciuri

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 18:21

Mirel Rădoi, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Mirel Rădoi a avut un discurs extrem de tranșant după ce Gaziantep a suferit al doilea eșec din tot atâtea meciuri cu el la cârmă. După 0-3 contra lui Eyupspor, noua formație a românului a pierdut și contra lui Beșiktaș cu scorul de 0-2, iar tehnicianul venit de la FCSB a trecut la amenințări.

Rădoi nu și-a menajat jucătorii după ce Gaziantep a fost învinsă de Beșitaș cu 2-0 la capătul unei partide în care Denis Drăguș a avut un gol anulat pentru henț pe final. Fostul antrenor de la FCSB a dat de înțeles că elevii săi trebuie să dea tot ce au mai bun pe finalul sezonului pentru a-i demonstra că merită să rămână la echipă și din sezonul viitor.

Rădoi, avertisment pentru jucătorii săi după Gaziantep – Beșiktaș 0-2

Antrenorul de 45 de ani a explicat cât de importante sunt ultimele etape, care deși nu mai au o miză concretă, îl vor ajuta pe Rădoi să își dea seama ce să schimbe. În plus, românul a menționat și ce vrea să facă diferit la Gaziantep din sezonul viitor.

Nimeni nu știe viitorul, dar există ceva ce jucătorii trebuie să înțeleagă. Îi evaluăm la fiecare antrenament, la fiecare meci. Dacă vor să fie aici sezonul viitor, trebuie să profite de această oportunitate. Jucătorii trebuie să performeze pentru a fi aici.

De aceea sunt importante ultimele 2-3 meciuri. Într-o echipă fără un obiectiv anume, motivația și mentalitatea ridicate sunt cruciale. Dezamăgirile fac parte din joc. După cum am spus în primele mele declarații, uneori vom fi fericiți, alteori nefericiți.

Cel mai important lucru este cum ieși din asta. Dacă vrem să schimbăm lucrurile în sezonul viitor, trebuie să schimbăm această mentalitate. Dacă pierdem, trebuie să pierdem luptând. Dacă facem asta, sunt sigur că și fanii noștri vor fi fericiți“, a spus Rădoi, potrivit telegraf.net.

După al doilea eșec din tot atâtea meciuri, Rădoi a fost analizat de presa din Turcia care nu s-a arătat convinsă de ce a făcut momentan.

