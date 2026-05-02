Antrenorul Parmei nu l-a uitat pe Chivu. Ce a declarat înainte de meciul în care Inter poate deveni campioană

Cristi Chivu se pregătește alături de Inter de meciul în urma căruia “nerazzurrii” își pot adjudeca titlul de campioni, cel cu Parma. Antrenorul român își va întâlni fosta echipă, iar actualul tehnician al “cruciaților” nu a uitat de acest lucru, lăudându-l pe omul născut la Reșița.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter este la o victorie distanță de Scudetto-ul cu numărul 21, iar echipa împotriva căreia formația din Lombardia poate câștiga matematic trofeul este chiar primul club de seniori pe care Chivu l-a pregătit, Parma. Sezonul trecut, românul a venit la jumătatea sezonului și după o serie de rezultate bune și victorii cruciale, “cruciații” s-au salvat de la retrogradare, însă și-au pierdut tehnicianul care a semnat cu formația de pe Meazza.

Chivu, lăudat de antrenorul Parmei înainte de meciul direct

La aproximativ un an distanță de la plecarea sa de la Parma, Chivu poate obține primul său titlu de campion din cariera de antrenor chiar în fața echipei care în prezent e pregătită de Carlos Cuesta. Tehnicianul spaniol, fost secund al lui Mikel Arteta la Arsenal, a vorbit despre amprenta pe care românul și-a lăsat-o asupra echipei pregătite la momentul actual de el.

În plus, Cuesta a anticipat că duelul de pe Giuseppe Meazza va fi unul special pentru Chivu, ținând cont de însemnătatea și miza partidei.

“Chivu a pus baze importante pentru a ne ajuta să evităm retrogradarea anul trecut, iar aceste certitudini ne-au ajutat să atingem acest obiectiv anul acesta. Am încercat să creștem și să mergem mai departe.