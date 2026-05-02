Antrenorul Parmei nu l-a uitat pe Chivu. Ce a declarat înainte de meciul în care Inter poate deveni campioană

Cristi Chivu se pregătește alături de Inter de meciul în urma căruia “nerazzurrii” își pot adjudeca titlul de campioni, cel cu Parma. Antrenorul român își va întâlni fosta echipă, iar actualul tehnician al “cruciaților” nu a uitat de acest lucru, lăudându-l pe omul născut la Reșița.
Inter este la o victorie distanță de Scudetto-ul cu numărul 21, iar echipa împotriva căreia formația din Lombardia poate câștiga matematic trofeul este chiar primul club de seniori pe care Chivu l-a pregătit, Parma. Sezonul trecut, românul a venit la jumătatea sezonului și după o serie de rezultate bune și victorii cruciale, “cruciații” s-au salvat de la retrogradare, însă și-au pierdut tehnicianul care a semnat cu formația de pe Meazza.
Chivu, lăudat de antrenorul Parmei înainte de meciul direct
La aproximativ un an distanță de la plecarea sa de la Parma, Chivu poate obține primul său titlu de campion din cariera de antrenor chiar în fața echipei care în prezent e pregătită de Carlos Cuesta. Tehnicianul spaniol, fost secund al lui Mikel Arteta la Arsenal, a vorbit despre amprenta pe care românul și-a lăsat-o asupra echipei pregătite la momentul actual de el.
În plus, Cuesta a anticipat că duelul de pe Giuseppe Meazza va fi unul special pentru Chivu, ținând cont de însemnătatea și miza partidei.
“Chivu a pus baze importante pentru a ne ajuta să evităm retrogradarea anul trecut, iar aceste certitudini ne-au ajutat să atingem acest obiectiv anul acesta. Am încercat să creștem și să mergem mai departe.
Îmi imaginez că se va concentra și va da tot ceea ce are mai bun la meciul cu Parma. Am urmărit realizările sale de la Inter. Va fi special pentru el, dar și pentru noi va fi o oportunitate de a juca împotriva unei echipe puternice, de a crește și de a ne demonstra nivelul“, a spus antrenorul spaniol, potrivit tuttomercatoweb.com.
Duelul dintre Inter și Parma va avea loc duminică, de la ora 21:45. În cazul unei victorii, “nerazzurrii” câștigă titlul cu nr. 21.
Trupa lui Chivu poate să câștige matematic Scudetto-ul și fără să joace, atât timp cât Napoli pierde contra lui Como, iar AC Milan nu câștigă în deplasarea de la Sassuolo.
- Unde ar fi putut ajunge Cristi Chivu când şi-a încheiat cariera de fotbalist! A luat decizia carierei
- Cristi Chivu, aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor! Jucătorul şi-a dat acordul să vină la Inter
- Formaţia lui Marius Marin, Pisa, a retrogradat în Serie B! Ce se întâmplă cu internaţionalul român
- Echipa care a promovat în Serie A şi imediat s-a declanşat “nebunia”! Imagini spectaculoase
Cristiano Bergodi: "Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu"