Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: "E trist" - Antena Sport

Dele Alli (29 de ani) nu trece deloc prin momente bune. Cotat în trecut la 100 de milioane de euro, fotbalistul englez mai valorează în prezent 1.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Dele Alli e fără echipă de la 1 septembrie 2025, atunci când şi-a reziliat contractul cu Como.

Dele Alli s-a apucat de poker, deşi nu cunoaşte jocul: “Cu toţii aşteptăm cu nerăbdare să vină la cazinou”

În trecut, Dele Alli a fost surprins în timp ce trăgea dintr-un balon cu gaz ilariant, obicei asimilat consumului de droguri. A trecut peste acest viciu, dar Daily Mail a dezvăluit că s-a apucat să joace poker pe bani mulţi, pierzând constant.

În doar câteva zile a pierdut circa 170.000 de euro. Potrivit dezvăluirilor unor jucători de poker profesionişti, a pierdut constant circa 29.000 de euro pe noapte. Acesta pare a fi creditul maxim pe care l-ar fi obţinut din partea cazinoului.

Un jucător de poker profesionist a declarat pentru sursa citată că ceilalţi jucători, care cunosc jocul, de-abia aşteaptă să apară Dele Alli în cazinou.