Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: "E trist"

Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: "E trist"
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”

Antena Sport Publicat: 9 februarie 2026, 16:57

Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”
Dele Alli (29 de ani) nu trece deloc prin momente bune. Cotat în trecut la 100 de milioane de euro, fotbalistul englez mai valorează în prezent 1.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Dele Alli e fără echipă de la 1 septembrie 2025, atunci când şi-a reziliat contractul cu Como.

Dele Alli s-a apucat de poker, deşi nu cunoaşte jocul: “Cu toţii aşteptăm cu nerăbdare să vină la cazinou”

În trecut, Dele Alli a fost surprins în timp ce trăgea dintr-un balon cu gaz ilariant, obicei asimilat consumului de droguri. A trecut peste acest viciu, dar Daily Mail a dezvăluit că s-a apucat să joace poker pe bani mulţi, pierzând constant.

În doar câteva zile a pierdut circa 170.000 de euro. Potrivit dezvăluirilor unor jucători de poker profesionişti, a pierdut constant circa 29.000 de euro pe noapte. Acesta pare a fi creditul maxim pe care l-ar fi obţinut din partea cazinoului.

Un jucător de poker profesionist a declarat pentru sursa citată că ceilalţi jucători, care cunosc jocul, de-abia aşteaptă să apară Dele Alli în cazinou.

Cu toții așteptăm cu nerăbdare ca Dele să vină la cazinou, deoarece «prinderea unei balene în laț» este scenariul visat de orice jucător serios. Imediat ce ajunge la cazinou, se trimite un mesaj în care se anunță venirea lui și există o grabă a jucătorilor experimentați de a se alătura jocului, la care participă și el pentru că știm că se pot face bani ușor.

Urcă la mesele de poker cu mize mari, joacă câteva ore și, de obicei, pierde aproximativ 29.000 de euro de fiecare dată, ceea ce îmi imaginez că este limita de credit zilnică pe care i-a acordat-o cazinoul”, a spus acesta.

“E destul de trist pentru că nu vorbeşte niciodată cu nimeni”

Este destul de trist pentru că nu vorbește niciodată cu nimeni și nu pare a fi atât de fericit. Știm cu toții că nu duce lipsă de bani și nu pare prea deranjat să piardă atât de mult, ceea ce este minunat pentru noi.

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
În cele din urmă, pokerul este o lume dificilă și, indiferent ce s-ar întâmpla pentru un jucător, nu există loc pentru emoții. Totul se rezumă la a juca și a câștiga cât mai mulți bani posibil”, a declarat un alt jucător de poker.

Averea lui Dele Alli este evaluată la circa 20 de milioane de lire sterline, potrivit publicaţiei citate (aproximativ 23 de milioane de euro), dar modul în care fotbalistul îşi cheltuie banii a stârnit îngrijorări din partea apropiaţilor lui că ar putea risipi totul, mai ales că, din punctul de vedere al carierei, Dele Alli se află în declin.

Fostul jucător al lui Tottenham a evoluat în 37 de meciuri pentru naţionala Angliei, pentru care a înscris şi 3 goluri. Alli era văzut ca o mare speranţă pentru naţionala Angliei, dar cariera lui s-a prăbuşit inexplicabil în ultimii ani.

Dele Alli a povestit dramele prin care a trecut în copilărie
Dele Alli,
