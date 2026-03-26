Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11

Turcia – România este cel mai important meci din istoria recentă a echipei naționale, tricolorii urmând să înfrunte infernul de la Istanbul începând cu ora 19:00, pentru un loc în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial.
Mircea Lucescu i-a lăsat în afara lotului pe Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila, dar a alcătuit deja primul 11 pentru confruntarea de pe arena celor de la Beșiktaș.
Radu Drăgușin, revenit în echipa de start a României
Radu Drăgușin a revenit pe gazon la începutul acestui an, iar stoperul român a prins mai multe meciuri ale celor de la Tottenham, lucru care l-a convins pe Mircea Lucescu să îl convoace pentru acest joc împotriva Turciei.
Mai mult decât atât, fundașul din Premier League revine în echipa de start pentru duelul de la Istanbul și că selecționerul ar fi creionat deja primul 11.
- Cum va arăta echipa de start a României pentru meciul cu Turcia: Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Dragomir, R. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.
