Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte”

Mare pasionat de vânătoare, Ion Ţiriac a inevstit peste 5 milioane de euro pentru a-şi putea vedea visul împlinit. Cel mai bogat român nu s-a uitat la bani şi a cumpărat un conac spectaculos în Namibia, întins pe 21.000 de hectare. Ţiriac spune că nu se opreşte aici. El vrea să facă o nouă afacere, dar de această dată în Botswana, unde ar vrea să cumpere o proprietate similară.

„Am 21.000 de hectare in Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi […] În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani, înainte să cumpăr proprietatea din Namibia.

Și mai cumpăr încă una, se pare, și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere.

Te duci în Platoul Masai, în Tanzania, și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte”, a declarat Țiriac pentru iamsport.ro.

Resortul lui Țiriac din Namibia ar avea două vile luxury pentru oaspeți, opt bungalouri și piscină. De acolo se organizează safari-uri și se vânează leoparzi, zebre, antilope și alte animale mari.