Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă - Antena Sport

Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă

Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă

Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă

Publicat: 2 septembrie 2025, 17:00

Comentarii
Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă

Dele Alli / Profimedia Images

Aventura italiană a lui Dele Alli s-a încheiat deja. Potrivit presei internaţionale, Como a reziliat contractul mijlocaşului ofensiv englez, care era valabil până în 2026.

Jucătorul englez nu mai făcea parte din planurile antrenorului Cesc Fabregas pentru această vară.

Dele Alli e OUT de la Como

Venit liber de contract în ianuarie 2025, după ce a părăsit Everton în vara anului 2024, el a rămas doar şase luni în Serie A şi a jucat doar o parte dintr-un meci.

A intrat în joc împotriva lui AC Milan pe 15 martie, înainte de a fi eliminat, după 9 minute. Cotat în trecut la 100 de milioane de euro, Dele Alli a ajuns, la 29 de ani, să valoreze numai 2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com! Alli a evoluat în 37 de meciuri pentru naţionala Angliei, pentru care a înscris 3 goluri.

Alli a debutat la Tottenham, unde a fost votat cel mai bun tânăr jucător din Premier League în 2016 şi 2017, înaintea lui Harry Kane, Romelu Lukaku şi Leroy Sané.

Devenit indezirabil la Spurs după o serie de accidentări şi controverse, mijlocaşul ofensiv s-a mutat la Besiktas în Turcia înainte de a reveni în Anglia cu Everton.

Departe de teren din cauza unei accidentări, jucătorul originar din Milton Keynes a crezut că şi-a găsit o casă bună la Como, sub comanda lui Cesc Fabregas. Dar la revenirea sa în fotbalul competitiv după mai mult de doi ani de absenţă, englezul a fost eliminat în martie pentru un fault urât asupra compatriotului său de la AC Milan, Ruben Loftus-Cheek.

Citește și:
