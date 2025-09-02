Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă - Antena Sport

Aventura italiană a lui Dele Alli s-a încheiat deja. Potrivit presei internaţionale, Como a reziliat contractul mijlocaşului ofensiv englez, care era valabil până în 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul englez nu mai făcea parte din planurile antrenorului Cesc Fabregas pentru această vară.

Dele Alli e OUT de la Como

Venit liber de contract în ianuarie 2025, după ce a părăsit Everton în vara anului 2024, el a rămas doar şase luni în Serie A şi a jucat doar o parte dintr-un meci.

A intrat în joc împotriva lui AC Milan pe 15 martie, înainte de a fi eliminat, după 9 minute. Cotat în trecut la 100 de milioane de euro, Dele Alli a ajuns, la 29 de ani, să valoreze numai 2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com! Alli a evoluat în 37 de meciuri pentru naţionala Angliei, pentru care a înscris 3 goluri.

Alli a debutat la Tottenham, unde a fost votat cel mai bun tânăr jucător din Premier League în 2016 şi 2017, înaintea lui Harry Kane, Romelu Lukaku şi Leroy Sané.