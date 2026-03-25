Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia

Ianis Hagi (27 de ani) a surprins din nou atunci când a venit vorba de o apariţie extravagantă. La plecarea naţionalei României în Turcia, fiul Regelui Hagi a apărut cu o geantă care le-a atras privirile tuturor.
Internaţionalul român a avut în dotare la Aeroportul Otopeni o geantă a celebrei firme Louis Vuitton, care pe site-ul oficial are un preţ ameţitor. De asemenea, Ianis a ales să şi personalizeze geanta, pe care apare şi numele său.
Ianis Hagi şi geanta de 10.000 de euro
Pe site-ul oficial, preţul obiectului purtat de Ianis Hagi la plecarea spre Istanbul are un preţ de 10.350 de euro, unul care poate fi considerat uriaş.
În iarna lui 2025, Ianis şi Elena Hagi postau câteva imagini alături de fiul lor, Giorgios, iar în evidenţă ieşea atunci căruciorul celui mic.
Piesa de rezistență face parte dintr-o colecție a renumitului brand Dior, iar valoarea căruciorului care apare pe site-ul oficial al producătorului este de aproximativ 6.000 de euro.
Salariul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este de 800.000 de euro pe an. Internaționalul român a primit și un bonus de instalare consistent când a semnat cu gruparea din Turcia: aproximativ 200.000 de euro.
