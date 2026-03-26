Slovacia – România e live în Universul Antena (marţi, 21:45), după ratarea calificării la World Cup 2026

Slovacia – România va fi live în Universul Antena marţi, de la ora 21:45. Partida va fi una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la World Cup 2026.
Turcia a învins România cu scorul de 1-0, la Istanbul. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, din pasa excelentă a lui Arda Guler, în minutul 53.
“Tricolorii” lui Mircea Lucescu au luptat admirabil la Istanbul, însă au ratat şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru a se califica la World Cup 2026. Nicolae Stanciu şi Ianis Hagi au ratat două ocazii uriaşe în duelul cu Turcia, după deschiderea de scor.
De cealaltă parte, Slovacia a fost învinsă de Kosovo, scor 3-4. Slovacii au condus în două rânduri, 1-0 şi 2-1, intrând chiar cu avantaj la pauză. Cu toate acestea, kosovarii au revenit fabulos în repriza secundă şi au reuşit să se califice în finala play-off-ului, unde vor întâlni Turcia.
România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu “tricolorii” de pe primul loc în grupă.
Înaintea întâlnirii de la EURO 2024, România şi Slovacia au mai disputat alte trei meciuri amicale, în 2013, 2005 şi 2001. Toate cele trei partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1, 2-2, respectiv 0-0.
Turcia – România 1-0
Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.
Prima parte a reprizei întâi a fost una de tatonare, în care tricolorii au încercat să meţină un tempo scăzut pentru acţiunile gazdelor, urmărind să întrerupă atacurile acestora cât mai departe de poarta lui Radu. Turcii au controlat repriza, având 69 la sută posesie, dar jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit ceea ce şi-au propus, nelăsând spaţii gazdelor. Calhanoglu a încercat poarta lui Radu, din lovitură liberă, în minutul 17, dar nu a cadrat şutul, apoi Hagi a răspuns, în contul naţionalei noastre, dar şutul său l-a lovit pe Yuksek şi a ieşit în corner. Un minut mai târziu Dragomir a lovit bara porţii lui Cakir, dar autorul pasei, Bîrligea, se afla în ofsaid. Arda Guler a trimis puţin peste poartă în minutul 32, fază iniţiată după o greşeală a lui Raţiu, care a vrut să dribleze în margine, pentru ca patru minute mai târziu Hakan Calhanoglu a şutat şi el pe lângă bara din dreapta lui Radu.
Turcii nu au mai pierdut timpul în repriza secundă şi în minutul 53 Arda Guler a trimis o pasă formidabilă, peste toată apărarea noastră, iar Ferdi Kadioglu a preluat, a rămas singur cu Radu şi l-a învins pe acesta, deschizând scorul. Ianis Hagi a şutat din voleu puţin pe lângă bară, în minutul 56, însă nici turcii nu au rămas datori şi Kenan Yildiz a lovit transversala, în minutul 61. Ionuţ Radu a scos în corner un şut al lui Arda Guler, în minutul 72. Cinci minute mai târziu, Stanciu a trimis şi el în bară, mingea plimbându-se pe linia porţii şi fiind trimisă în afara terenului de Bîrligea, care se afla însă în ofsaid. Turcii au revenit în ofensivă, dar tabela a rămas neschimbată şi gazdele s-au impus cu 1-0, calificându-se pentru finala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026. Noi rămânem acasă încă patru ani!
