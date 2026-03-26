Slovacia – România e live în Universul Antena (marţi, 21:45), după ratarea calificării la World Cup 2026

Slovacia – România va fi live în Universul Antena marţi, de la ora 21:45. Partida va fi una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la World Cup 2026.

Turcia a învins România cu scorul de 1-0, la Istanbul. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, din pasa excelentă a lui Arda Guler, în minutul 53.

Slovacia – România e live în Universul Antena (marţi, 21:45)

“Tricolorii” lui Mircea Lucescu au luptat admirabil la Istanbul, însă au ratat şi ultima şansă pe care o mai aveau pentru a se califica la World Cup 2026. Nicolae Stanciu şi Ianis Hagi au ratat două ocazii uriaşe în duelul cu Turcia, după deschiderea de scor.

De cealaltă parte, Slovacia a fost învinsă de Kosovo, scor 3-4. Slovacii au condus în două rânduri, 1-0 şi 2-1, intrând chiar cu avantaj la pauză. Cu toate acestea, kosovarii au revenit fabulos în repriza secundă şi au reuşit să se califice în finala play-off-ului, unde vor întâlni Turcia.

România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu “tricolorii” de pe primul loc în grupă.