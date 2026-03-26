“Următorii la rând!”. Presa din Turcia, reacție arogantă după victoria contra României în barajul de Mondial

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 23:23

Jucătorii Turciei, după meciul de baraj cu România / Profimedia

Următorii la rând!” sau “Băieţii noştri au trecut de obstacolul România“, a notat presa din Turcia joi seară, după meciul câştigat cu scorul de 1-0 în faţa României, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Ce a scris presa din Turcia după calificarea “țării semilunii” în finala barajului de Mondial

Echipa naţională a doborât România… S-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială: Turcia 1-0 România“, a titrat Cumhuriyet, în timp ce Milliyet a scris: “Echipa naţională a bătut România! Naţionala s-a calificat în finală“.

Următorii la rând!“, este reacţia cotidianului Fanatik. “Băieţii noştri au câştigat la Dolmabahçe! Echipa naţională de fotbal a Turciei, care a primit România în semifinala barajului pentru Cupa Mondială FIFA 2026, a câştigat meciul cu 1-0 şi şi-a asigurat locul în finală“, a menţionat cotidianul sportiv.

Băieţii noştri au trecut de obstacolul România. Mai e doar un pas până la Cupa Mondială!“, a scris Hurriyet. TRT Haber a notat: “Băieţii noştri fac un pas uriaş către Cupa Mondială“.

Sursa: News.ro

