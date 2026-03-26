Marius Șumudică a desființat naționala României, după 0-1 cu Turcia. Atac la adresa lui Mircea Lucescu

Naționala de fotbal a României a trăit o nouă dezamăgire, după ce a fost învinsă de Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu nu a pus probleme Turciei, iar Marius Șumudică a avut un discurs dur atât la adresa jucătorilor, cât și la adresa selecționerului.

Marius Șumudică: „Nu s-a putut”

Marius Șumudică a avut un discurs dur, după ce naționala României a ratat șansa de a juca finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Fostul antrenor al celor de la Al-Okhdood a remarcat anumite probleme în tactica lui Mircea Lucescu și a criticat o parte dintre jucătorii care au avut evoluții sub așteptări.

„Din păcate, uite că Șumudică a avut dreptate. Eu am vrut să iasă invers, nu s-a putut. Ca orice român îmi doream să ajungem iar la Mondial, dar, din păcate, un joc modest. Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau pressing avansat. Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului. Iar când am văzut că nu puteam construi, încercam minge lungă pe Bîrligea, unde ei câștigau, erau mai înalți.