Marius Șumudică a desființat naționala României, după 0-1 cu Turcia. Atac la adresa lui Mircea Lucescu

Naționala de fotbal a României a trăit o nouă dezamăgire, după ce a fost învinsă de Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta.
Selecționata pregătită de Mircea Lucescu nu a pus probleme Turciei, iar Marius Șumudică a avut un discurs dur atât la adresa jucătorilor, cât și la adresa selecționerului.
Marius Șumudică: „Nu s-a putut”
Marius Șumudică a avut un discurs dur, după ce naționala României a ratat șansa de a juca finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
Fostul antrenor al celor de la Al-Okhdood a remarcat anumite probleme în tactica lui Mircea Lucescu și a criticat o parte dintre jucătorii care au avut evoluții sub așteptări.
„Din păcate, uite că Șumudică a avut dreptate. Eu am vrut să iasă invers, nu s-a putut. Ca orice român îmi doream să ajungem iar la Mondial, dar, din păcate, un joc modest. Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau pressing avansat. Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului. Iar când am văzut că nu puteam construi, încercam minge lungă pe Bîrligea, unde ei câștigau, erau mai înalți.
Bîrligea n-are joc extraordinar de cap, nu e un pivot. Și, atunci, mijlocul terenului era prins între. Numai fileu. Din punctul ăsta de vedere, nu am câștigat nici mingea a doua, nu am deschis unghiuri și să avem o construcție adecvată când plecam cu mingea de jos, ne blocam fie la Drăgușin cu pase în afara terenului, fie la Burcă, fie întârziam la Bancu și ne blocau imediat. Limbajul corpului și așezarea jucătorilor nu dădeau următoarea soluție”.
„Turcia nici nu a transpirat”
„În situații de criză și de spațiu, limbajul corpului jucătorului trebuie să fie de așa natură încât să ai următoarea soluție. Când primește mingea nu trebuie să gândești unde vei juca, tu trebuie să știi deja unde joci. Și atunci să te așezi de așa natură încât să dai cursivitate jocului. Noi nu am făcut asta. Mie mi s-a părut o Turcie relaxată. Nici nu au transpirat. Tot timpul au simțit că vor controla jocul. Când tu te aperi cu Man și Mihăilă jos și faci 6 la linia de fund, este foarte greu ca tu să ajungi sus.
Dacă aduci orice echipa din România acum și le dai 10 contra 10 să facă 10 acțiuni pe poartă. Orice echipă din România. O luăm de la U Craiova până la ultima clasată, nu știu dacă contra unei echipe de juniori din 10 acțiuni marchează 3 goluri. E foarte greu când întreaga echipă adversă e în jumătatea adversă să îi desfaci când tu nu joci cu niciun vârf.
Problema e că am arătat rău. Eu am văzut o Turcie tot timpul în controlul jocului. Au făcut 500 și ceva de pase, iar tu ai făcut 250. Cu jumătate mai puțin decât ei. Automat te-ai retras și ai preferat lucrul ăsta. Am atras tot timpul atenția la Ferdi. El urcă foarte mult, el a apărut pe poziție de atacant”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
