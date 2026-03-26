Răzvan Marin a spus ce s-a întâmplat în vestiarul României, după eşecul cu Turcia: “Asta cred că va face domnul Lucescu”

Răzvan Marin a oferit prima reacţie, după Turcia – România 1-0. “Tricolorii” au pierdut la Istanbul şi au ratat ultima şansă pe care o mai aveau pentru a se califica la World Cup 2026.

Elevii lui Mircea Lucescu au luptat admirabil, însă diferenţa pe tabelă a fost făcută de reuşita lui Ferdi Kadioglu. Fundaşul lui Brighton a marcat în minutul 53, din pasa excelentă a lui Arda Guler.

Răzvan Marin a dezvăluit că după meci, în vestiar, Mircea Lucescu a ţinut un mic discurs în faţa jucătorilor. Selecţionerul nu le-a dat de înţeles elevilor săi faptul că va pleca de pe banca naţionalei, după meciul cu Turcia.

Marin a mai declarat că pentru el, aceasta a fost ultima şansă pe care o mai avea să joace la un turneu final mondial alături de România.

“Din păcate, atât s-a putut în această seară. Suntem supărați, dezamăgiți, dar n-avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte. Ne continuăm carierele de jucători de fotbal. Important e să fim sănătoși și vedem ce va fi.