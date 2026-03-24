Home | Extra | Femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci a fost reţinută! Reacţia Lorenei Balaci
Foto

Bogdan Stănescu Publicat: 24 martie 2026, 17:50

Comentarii
galerie foto Galerie (5)

Mormântul lui Ilie Balaci, după ce a fost vandalizat

Femeia de 54 de ani care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci a fost reţinută de poliţie. Fiica lui Ilie Balaci, Lorena Balaci, a reacţionat. Lorena Balaci le-a mulţumit autorităţilor pentru cum au tratat acest caz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Femeia de 54 de ani este cercetată pentru profanare de morminte. Infracţiunea de profanare de morminte se pedepseşte, potrivit Codului Penal, cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

“Au prins-o, gata. Nu aș putea spune motivul (n.r: pentru care a comis această faptă). După primele semnalmente și din ce am văzut, nu e o persoană zdravănă la minte. Are probleme. Mi-au spus că ar fi un om cu probleme medicale mentale, că nu este normală, dar o să o supună la teste.

A fost o operațiune foarte amplă. Au refăcut traseul după camerele de filmat, au avut ceva probleme într-o zonă în care n-au existat camere, dar, în cele din urmă, au identificat pe cineva. Nu a fost deloc o misiune ușoară și le mulțumesc pentru tot”, a declarat Lorena Balaci pentru fanatik.ro.

“În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de morminte, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Observator
Fanatik.ro
17:44

17:39

17:30

17:19

17:15

17:13

Vezi toate știrile
Citește și