Femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci a fost reţinută! Reacţia Lorenei Balaci

Femeia de 54 de ani care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci a fost reţinută de poliţie. Fiica lui Ilie Balaci, Lorena Balaci, a reacţionat. Lorena Balaci le-a mulţumit autorităţilor pentru cum au tratat acest caz.

Femeia de 54 de ani este cercetată pentru profanare de morminte. Infracţiunea de profanare de morminte se pedepseşte, potrivit Codului Penal, cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

“Au prins-o, gata. Nu aș putea spune motivul (n.r: pentru care a comis această faptă). După primele semnalmente și din ce am văzut, nu e o persoană zdravănă la minte. Are probleme. Mi-au spus că ar fi un om cu probleme medicale mentale, că nu este normală, dar o să o supună la teste.

A fost o operațiune foarte amplă. Au refăcut traseul după camerele de filmat, au avut ceva probleme într-o zonă în care n-au existat camere, dar, în cele din urmă, au identificat pe cineva. Nu a fost deloc o misiune ușoară și le mulțumesc pentru tot”, a declarat Lorena Balaci pentru fanatik.ro.

“În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de morminte, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.