Vincenzo Montella, iritat de întrebarea unui român după victoria Turciei: “Sunteți provocator”. Ce replică a dat

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 23:45

Vincenzo Montella, la o conferință de presă / Profimedia

Vincenzo Montella a fost protagonistul unui moment tensionat la conferința de presă organizată după victoria Turciei contra României în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Selecționerul “țării semilunii” a fost deranjat de întrebarea unui român care susținea că e jurnalist, care l-a întrebat dacă își va da demisia în cazul în care va rata calificarea la turneul final.

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Vincenzo Montella, deranjat de un român la conferința de presă

După ce echipa sa a câștigat meciul de pe Beșiktaș Park, Montella a susținut câteva interviuri, după care a mers la conferința de presă, unde a fost vizibil iritat de ce întrebare i-a adresat un român care susținea că e jurnalist. Cel din urmă l-a întrebat pe italian dacă îi va cere sfaturi lui Mircea Lucescu pentru finala barajului, după care a vrut să afle dacă se gândește să își dea demisia în cazul în care el și jucătorii săi nu vor obține “biletele” pentru America.

La întrebarea legată de omologul său de pe banca României, Montella a răspuns categoric: “Fiecare antrenor are ideile lui de joc, nimeni nu cere sfaturi de la celălalt“.

În ceea ce privește a doua curiozitate, Montella nu s-a ferit să îi dea o replică: “Azi a fost un meci echilibrat. Am învins. Și dacă ar fi să pierdem finala, nu înseamnă că munca ta de doi ani și jumătate e pusă la îndoială.

Sunteți provocator. Sunteți jurnalist, dacă faceți o eroare, ați greșit un articol, vă dați demisia?“.

Ulterior, și ofițerul de presă al naționalei Turciei a intervenit și el și a spus la rândul său: “Sunteți provocator. Discuiția e încheiată“.

Venit în 2023 pe banca naționalei Turciei, Montella are contract până în 2028 cu “țara semilunii”. În 2024, a dus naționala pe care o antrenează la EURO și a ajuns în sferturile turneului final, unde a fost eliminată de Olanda.

ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţiiANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Gigi Becali, furios pe Mircea Lucescu după înfrângerea României: "Bagă-l pe Baiaram! Patru schimbări trebuiau făcute la pauză cu turcii ăștia de 2 lei!"
Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
Slovacia – România e live în Universul Antena (marţi, 21:45), după ratarea calificării la World Cup 2026
Răzvan Marin a spus ce s-a întâmplat în vestiarul României, după eşecul cu Turcia: "Asta cred că va face domnul Lucescu"
"Următorii la rând!". Presa din Turcia, reacție arogantă după victoria contra României în barajul de Mondial
Marius Șumudică a desființat naționala României, după 0-1 cu Turcia. Atac la adresa lui Mircea Lucescu
Vincenzo Montella, cuvinte uriaşe pentru Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0: "Un mare antrenor"
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 4 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Turcii anunță o pierdere grea pentru naționala Românei. L-au scos din echipa de start
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț