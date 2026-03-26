Vincenzo Montella, iritat de întrebarea unui român după victoria Turciei: “Sunteți provocator”. Ce replică a dat

Vincenzo Montella a fost protagonistul unui moment tensionat la conferința de presă organizată după victoria Turciei contra României în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Selecționerul “țării semilunii” a fost deranjat de întrebarea unui român care susținea că e jurnalist, care l-a întrebat dacă își va da demisia în cazul în care va rata calificarea la turneul final.

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Vincenzo Montella, deranjat de un român la conferința de presă

După ce echipa sa a câștigat meciul de pe Beșiktaș Park, Montella a susținut câteva interviuri, după care a mers la conferința de presă, unde a fost vizibil iritat de ce întrebare i-a adresat un român care susținea că e jurnalist. Cel din urmă l-a întrebat pe italian dacă îi va cere sfaturi lui Mircea Lucescu pentru finala barajului, după care a vrut să afle dacă se gândește să își dea demisia în cazul în care el și jucătorii săi nu vor obține “biletele” pentru America.

La întrebarea legată de omologul său de pe banca României, Montella a răspuns categoric: “Fiecare antrenor are ideile lui de joc, nimeni nu cere sfaturi de la celălalt“.

În ceea ce privește a doua curiozitate, Montella nu s-a ferit să îi dea o replică: “Azi a fost un meci echilibrat. Am învins. Și dacă ar fi să pierdem finala, nu înseamnă că munca ta de doi ani și jumătate e pusă la îndoială.