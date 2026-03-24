Proiectul de 28 de mil. de € care îi poartă numele lui David Popovici e aproape gata. Cum arată lucrările

Dan Ștefan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a oferit noi detalii despre Bazinul Olimpic “David Popovici”, proiect demarat în primăvara anului 2024. În momentul de față, lucrările au trecut de 75%, iar totul ar trebui să fie gata în ultimul trimestru al anului 2026, potrivit edilului.
David Popovici avea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 un discurs extrem de critic la adresa conducătorilor României, prin care cerea investiții în sport. Cu câteva luni înainte, în Borhanci, un cartier din Cluj-Napoca, s-a decis să se construiască un bazin olimpic, iar după declarațiile campionului român primarul Emil Boc a stabilit ca noua construcție să poarte numele lui Popovici.
Bazinul “David Popovici” va fi gata pe final de 2026
La doi ani distanță de la startul lucrărilor, Dan Ștefan Tarcea, viceprimarul din Cluj-Napoca a oferit un update pe rețelele sociale privind construcția proiectului care are un cost estimativ de 28 de milioane de euro.
“Lucrările la bazinul de înot din Borhanci avansează într-un ritm susținut, proiectul depășind deja pragul de 75% execuție. Complexul va include șase bazine: un bazin olimpic, un bazin pentru sărituri, un bazin pentru începători și mai multe zone de relaxare (jacuzzi), alături de tribune cu o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri.
Structura clădirii este realizată, fațadele sunt în mare parte montate, iar la interior se lucrează la instalații și finisaje, ceea ce conturează tot mai clar dimensiunea și funcționalitatea acestui obiectiv. În paralel, continuă dezvoltarea infrastructurii din zona Borhanci – rețele, acces și utilități – necesare pentru integrarea completă a bazinului în HUB-ul educațional și sportiv al cartierului.
Prin dimensiune și funcționalitate, bazinul din Borhanci se conturează ca unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din Cluj-Napoca“, a scris viceprimarul pe contul său de Facebook.
Tarcea a fost întrebat în secțiunea de comentarii când va fi finalizat bazinul, iar acesta a transmis că în ultimul trimiestru al anului 2026.
David Popovici a refuzat să dea numele Bazinului Național Lia Manoliu
În luna octombrie, David Popovici a fost asociat și cu ideea de a da numele Bazinului Național Lia Manoliu. Totuşi, ideea parlamentarului Adrian Bara nu a putut fi dusă la bun sfârşit tocmai după intervenţia înotătorului, care s-a opus, dorind ca numele să rămână “Bazinul Național Lia Manoliu”, refuzând astfel onoarea propusă.
“Nu mi-am dorit eu şi de aceea. E Bazinul Lia Manoliu, unde am învăţat să înot, şi aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna, Lia Manoliu“, a spus Popovici, prezent la o expoziţie.
“În plus, David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media. A refuzat să devină o figură comercială, alegând să rămână fidel valorilor personale și să își concentreze energia pe carieră și dezvoltare“, îşi explicase Bara motivele.
