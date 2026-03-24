Home | Extra | Cine este Alin Alexuc Ciurariu, partenerul lui Gabi Torje de la Asia Express

Cine este Alin Alexuc Ciurariu, partenerul lui Gabi Torje de la Asia Express

Radu Constantin Publicat: 24 martie 2026, 10:32

Comentarii
Știm toți concurenții sezonului 9 din Asia Express! Reality-show-ul de la Antena 1 își trimite concurenții pe „Drumul Mătăsii”. 18 vedete vor participa și vor forma echipe. Printre ei, fostul fotbalist Gabi Torje (36 de ani) și Alin Alexuc Ciurariu (36 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă Gabi Torje este cunoscut în spaţiul public, despre Alin Alexuc Ciurariu sunt mai puţine informaţii, cu toate că de numele lui se leagă performanţe importante reuşite pentru România. Alin Alexuc a participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2021) și Paris (2024). El este campion european la lupte greco-romane în 2020, și-a anunțat retragerea din activitate în decembrie 2024.

Gabriel Torje (36 de ani) nu mai are nevoie de vreo prezentare. El e fost campion al României cu Farul Constanța, fost jucător la Dinamo, are meciuri în Primera Division și Serie A, dar și în tricoul echipei naționale, 57 de meciuri și 12 goluri. El a reuşit să capteze mereu şi atenţia publicului, prin desele lui apariţii mondene alături de femei frumoase.

„Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: <Oare în ce ne-am băgat?>. Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala”, au declarat Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu despre participarea lor la Asia Express, de la Antena 1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
