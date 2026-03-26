Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena

România nu va fi prezentă la World Cup 2026, după eşecul de la Istanbul, 0-1 cu Turcia. Pentru tricolori, urmează o nouă eră, sub conducerea lui Gică Hagi, iar meciurile vor fi exclusiv în Universul Antena.

După finala mică de marţi, 31 martie, pe care tricolorii o vor disputa cu pierzătoara dintre Slovacia şi Kosovo, urmează cel mai probabil numirea lui Gică Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, cel care a dat totul pentru a ne duce la World Cup 2026.

Programul meciurilor din Nations League

După meciurile amicale din luna iunie, în Universul Antena vom avea parte de spectacolul din Nations League, şase meciuri de foc, cu Polonia, Bosnia şi Suedia, în Grupa B4.

Suedia – România (25 septembrie, 21:45)

România – Bosnia (28 septembrie, 21:45)

Polonia – România (2 octombrie, 21:45)

România – Suedia (5 octombrie, 21:45)

România – Polonia (14 noiembrie, 21:45)

Bosnia – România (17 noiembrie, 21:45)

Apoi, vor urma calificările pentru EURO 2028, care vor fi tot în Universul Antena, în perioada martie 2027 – martie 2028. România îşi va afla adversarele la tragerea la sorţi ce va avea loc pe 6 decembrie 2026, la Belfast.