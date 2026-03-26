Cu un ochi pe Slovacia – Kosovo (21.45). Programul meciurilor de astăzi din barajul pentru Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 15:14

Cu un ochi pe Slovacia – Kosovo (21.45). Programul meciurilor de astăzi din barajul pentru Mondial

Jucătorii Slovaciei după meciul cu Germania / Getty Images

16 echipe luptă în această seară pentru o șansă de calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Opt echipe vor merge mai departe către finalele care vor avea loc marțea viitoare, pe 31 martie, de la ora 21.45.

Meciul Turcia – România este singurul din această seară care se dispută mai devreme, astfel că la ora startului meciului Slovacia – Kosovo, acestea vor cunoaște adversara din finală. Asta dacă nu se ajunge la penalty-uri în meciul de la Istanbul.

Atenție la Slovacia – Kosovo

Deși este văzută ca favorită pentru calificarea în finală, Slovacia a suferit o umilință în ultimul meci oficial, 0-6 în Germania. A fost revanșa nemților după ce Slovacia câștigase meciul tur din preliminariile CM.

În schimb, Kosovo trece printr-o perioadă foarte bună. Are 5 meciuri consecutive fără înfângere, perioadă în care a reușit să câștige în Suedia și Slovenia. Apărarea este impresionantă pentru echipa lui Francesco Calzona, primind doar un singur gol în aceste ultime 5 meciuri, la 1-1 în meciul cu Elveția.

Italia are emoții uriașe

Și celelalte trasee sunt extrem de interesante. Italia o găzduiește astăzi pe Irlanda de Nord, însă o eventuală finală se va disputa în deplasare. Fie în Țara Galilor, fie în Bosnia.

Ucraina – Suedia este un alt meci tare din semifinale. Câștigătoarea va fi apoi „acasă” și în mecul pe care îl va disputa împotriva Poloniei sau Albaniei.

Cehia – Irlanda este considerat unul dintre cele mai echilibrate meciuri din semifinale. Însă indiferent cine se va califica, va fi considerat outsider în finală dacă acolo ajunge Danemarca, cea care joacă împotriva Macedoniei de Nord.

Iată toate meciurile de astăzi:
(21:45) Slovacia – Kosovo
(19:00) Turcia – România
(21:45) Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina
(21:45) Italia – Irlanda de Nord
(21:45) Ucraina – Suedia
(21:45) Polonia – Albania
(21:45) Cehia – Irlanda
(21:45) Danemarca – Macedonia de Nord

Care sunt favoritele pentru Mondial

Turcia este mare favorită în duelul cu România. Nu doar în ceea ce privește cotele la pariuri, ci și șansele statistice de a ajunge în finală. Turcia are 84% șanse să treacă de România și 49% șanse să depășească atât România, cât și finală unde ar urma să joace cu Slovacia sau Kosovo. Slovacia este favorită acolo, cu 59% șanse.

România este abia pe locul 14 din cele 16 echipe care mai speră într-o calificare la Mondial. Sub noi, doar Irlanda de Nord și Macedonia. Șansele de a trece de Turcia sunt de 16%, iar pentru o dublă victorie și calificare la Mondial, șansele sunt evaluate la 6%.

Datele au fost calculate de cunoscuta platformă Football Meets Data.

 

 

Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene
