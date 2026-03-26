Cu un ochi pe Slovacia – Kosovo (21.45). Programul meciurilor de astăzi din barajul pentru Mondial

16 echipe luptă în această seară pentru o șansă de calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Opt echipe vor merge mai departe către finalele care vor avea loc marțea viitoare, pe 31 martie, de la ora 21.45.

Meciul Turcia – România este singurul din această seară care se dispută mai devreme, astfel că la ora startului meciului Slovacia – Kosovo, acestea vor cunoaște adversara din finală. Asta dacă nu se ajunge la penalty-uri în meciul de la Istanbul.

Atenție la Slovacia – Kosovo

Deși este văzută ca favorită pentru calificarea în finală, Slovacia a suferit o umilință în ultimul meci oficial, 0-6 în Germania. A fost revanșa nemților după ce Slovacia câștigase meciul tur din preliminariile CM.

În schimb, Kosovo trece printr-o perioadă foarte bună. Are 5 meciuri consecutive fără înfângere, perioadă în care a reușit să câștige în Suedia și Slovenia. Apărarea este impresionantă pentru echipa lui Francesco Calzona, primind doar un singur gol în aceste ultime 5 meciuri, la 1-1 în meciul cu Elveția.

Italia are emoții uriașe

Și celelalte trasee sunt extrem de interesante. Italia o găzduiește astăzi pe Irlanda de Nord, însă o eventuală finală se va disputa în deplasare. Fie în Țara Galilor, fie în Bosnia.