Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat! Cum arată acum. Lorena Balaci: “Erau urme de sânge. S-a ales cu dosar penal”

Mormântul regretatului Ilie Balaci a fost vandalizat. Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist, decedat în 2018, a fost foarte afectată de ce s-a întâmplat.

Ea a transmis că autorul faptei s-a ales cu un dosar penal. Poza de pe mormântul lui Ilie Balaci va fi înlocuită. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

“(n.r: Ce se întâmplă pe la cimitir?) A venit cineva, a încercat să îi rupă poza aia de pe cruce. A venit poliţia, a venit poliţia criminalistică, foarte profesionişti oamenii. Au făcut poze. A încercat să scoată poza de pe mormânt, ea era băgată într-o sticlă. S-a spart sticla, poza era intrată în sticlă, nu poţi să o scoţi pur şi simplu. S-a şi tăiat, erau urme de sânge pe cruce, pe jos.

Au încercuit zona, au făcut poze, s-au mişcat foarte repede. Şeful cimitirelor a comandat deja o altă poză. Doar la Bucureşti se face, la o firmă.

Cred că cineva a vrut să ia o amintire. Respectivul s-a ales cu un dosar penal. Sunt două camere care bat foarte bine pe mormânt, şi din faţă, şi din spate.