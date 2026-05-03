Bogdan Stănescu Publicat: 3 mai 2026, 20:25

Petrolul – UTA 1-1, după un meci nebun! Grozav a egalat în minutul 90+7! Oaspeţii, penalty ratat şi gol anulat

Gicu Grozav se bucură după un gol marcat pentru Petrolul / Hepta

Formaţia Petrolul Ploieşti a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, într-un meci “nebun” din etapa a şaptea a play-out-ului Ligii 1, în care a egalat în minutele de prelungire şi oaspeţii au avut un penalty ratat şi un gol anulat.

Au marcat Grozav ‘90+7 (penalty) pentru Petrolul şi Benga ’12 pentru UTA. În minutul 49, oaspeţii au ratat un penalty prin Roman.

Petrolul – UTA 1-1, după un meci dramatic

În minutul 62, un gol al echipei UTA, marcat de Poulolo, a fost anulat pentru ofsaid.

Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Rodrigues (Ricardinho ’81), Papp, Roche, A. Dumitrescu – Dongmo (Hanca ‘82), Jyry – R. Pop (Boţogan ’72), Rafinha (V. Gheorghe ’66), Grozav – Chică-Roşă (Aimbetov ’46). Antrenor: Mehmet Topal.

UTA Arad: Gorcea – Iacob, Poulolo, Benga, Van Durmen – Odada, Sota (Hrezdac ’83) – Abdallah (Stolnik ’89), Roman (Tzionis ’77), Ţăroi (Ciubăncan 83) – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Cartonaşe galbene: Rodrigues ’17, Papp ‘62 / Roman ’15, Sota ‘21

Partida a fost arbitrată de Iulian Călin, ajutat de asistenţii Marius Badea şi George Duţă, de arbitrii VAR Iulian Dima şi Cristina Trandafir şi de rezerva Ionuţ Coza. Observator de arbitri a fost Liviu Ciubotariu.

