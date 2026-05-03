Manchester United, victorie uriașă în derby-ul cu Liverpool. “Diavolii roșii” s-au calificat matematic în UCL

Andrei Nicolae Publicat: 3 mai 2026, 20:03

Jucătorii de la Manchester United, după un gol marcat / Profimedia

Manchester United şi-a asigurat calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Old Trafford la limită cu scorul de 3-2 pe Liverpool în cel mai tare derby din fotbalul englez.

United a condus cu 2-0 la pauză prin golurile lui Matheus Cunha (min. 6) şi lui Benjamin Sesko (min. 14), însă Liverpool a revenit şi a restabilit egalitatea graţie reuşitelor lui Dominik Szoboszlai (min. 47) şi Cody Gakpo (min. 56).

Mainoo, eroul lui Man. United în victoria cu Liverpool

Tânărul internaţional englez a Kobbie Mainoo a fost cel care a adus victoria gazdelor, în minutul 77.

În urma acestui succes, Manchester United a acumulat 64 de puncte şi şi-a consolidat poziţia a treia în clasament, asigurându-şi totodată clasarea la final de sezon pe unul dintre cele cinci locuri care permit participarea în Champions League competiţie în care “diavolii roșii” revin după o absenţă de doi ani.

La derby ar fi trebuit să participe și Sir Alex Ferguson, legenda echipei de pe Old Trafford, însă i s-a făcut rău cu o oră înainte de start și a fost dus la spital. Totuși, acest lucru a fost strict o măsură de precauție și ar urma să fie trimis acasă.

Liverpool rămâne pe locul al patrulea, cu 58 de puncte, având un avans de şase lungimi faţă de Bournemouth, ocupanta locului al şaselea, cu trei etape rămase de disputat.

Sursa: Agerpres.ro

