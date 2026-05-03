Manchester United, victorie uriașă în derby-ul cu Liverpool. “Diavolii roșii” s-au calificat matematic în UCL

Jucătorii de la Manchester United, după un gol marcat

Manchester United şi-a asigurat calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Old Trafford la limită cu scorul de 3-2 pe Liverpool în cel mai tare derby din fotbalul englez.

United a condus cu 2-0 la pauză prin golurile lui Matheus Cunha (min. 6) şi lui Benjamin Sesko (min. 14), însă Liverpool a revenit şi a restabilit egalitatea graţie reuşitelor lui Dominik Szoboszlai (min. 47) şi Cody Gakpo (min. 56).

Mainoo, eroul lui Man. United în victoria cu Liverpool

Tânărul internaţional englez a Kobbie Mainoo a fost cel care a adus victoria gazdelor, în minutul 77.

În urma acestui succes, Manchester United a acumulat 64 de puncte şi şi-a consolidat poziţia a treia în clasament, asigurându-şi totodată clasarea la final de sezon pe unul dintre cele cinci locuri care permit participarea în Champions League competiţie în care “diavolii roșii” revin după o absenţă de doi ani.

