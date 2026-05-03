Povestea celui mai bătrân campion mondial din istorie. E singurul din țara sa care a făcut dubla EURO – World Cup

Cupa Mondială oferă întotdeauna povești extrem de interesante, dar și recorduri vechi de zeci de ani care încă dăinuie și în prezent. Un exemplu este cel deținut de Dino Zoff, care la 40 de ani și 133 de zile a devenit cel mai în vârstă campion mondial din istorie, după triumful Italiei din 1982 contra Germaniei de Vest.

World Cup 2026 se apropie, iar cu această ocazie fanii “sportului rege” au ocazia să își amintească de cele mai tari momente din istoria acestei competiții. Un moment care a intrat cu siguranță în memoria fanilor care au trăit acel moment a fost cel în care Dino Zoff a ridicat trofeul deasupra capului.

Dino Zoff, portarul legendar respins pentru că era prea scund

Născut pe 28 februarie 1942 la Mariano del Friuli într-o familie de fermieri, Zoff nu a cochetat prima dată cu lumea fotbalului. Tatăl său l-a îndemnat să devină mecanic, în cazul în care nu reușea să facă o carieră din “sportul rege”.

Startul în fotbal nu a fost unul promițător pentru Zoff, care la 14 ani a fost respins de Inter și Juventus după ce a dat probe, fiind considerat prea scund. În cinci ani, a crescut cu 33 de centimetri și și-a făcut debutul în fotbalul mare la Udinese.

Ulterior, Zoff a ajuns la Mantova, pentru care a jucat până în 1967. La un an distanță, a fost convocat în premieră la naționala Italiei, un moment special petrecut în preliminariile pentru EURO 1968, atunci când “Squadra Azzurra” s-a impus contra Bulgariei cu 2-0.