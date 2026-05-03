Povestea celui mai bătrân campion mondial din istorie. E singurul din țara sa care a făcut dubla EURO – World Cup

Cupa Mondială oferă întotdeauna povești extrem de interesante, dar și recorduri vechi de zeci de ani care încă dăinuie și în prezent. Un exemplu este cel deținut de Dino Zoff, care la 40 de ani și 133 de zile a devenit cel mai în vârstă campion mondial din istorie, după triumful Italiei din 1982 contra Germaniei de Vest.
World Cup 2026 se apropie, iar cu această ocazie fanii “sportului rege” au ocazia să își amintească de cele mai tari momente din istoria acestei competiții. Un moment care a intrat cu siguranță în memoria fanilor care au trăit acel moment a fost cel în care Dino Zoff a ridicat trofeul deasupra capului.
Dino Zoff, portarul legendar respins pentru că era prea scund
Născut pe 28 februarie 1942 la Mariano del Friuli într-o familie de fermieri, Zoff nu a cochetat prima dată cu lumea fotbalului. Tatăl său l-a îndemnat să devină mecanic, în cazul în care nu reușea să facă o carieră din “sportul rege”.
Startul în fotbal nu a fost unul promițător pentru Zoff, care la 14 ani a fost respins de Inter și Juventus după ce a dat probe, fiind considerat prea scund. În cinci ani, a crescut cu 33 de centimetri și și-a făcut debutul în fotbalul mare la Udinese.
Ulterior, Zoff a ajuns la Mantova, pentru care a jucat până în 1967. La un an distanță, a fost convocat în premieră la naționala Italiei, un moment special petrecut în preliminariile pentru EURO 1968, atunci când “Squadra Azzurra” s-a impus contra Bulgariei cu 2-0.
Ulterior, portarul a jucat în meciurile Italiei de la turneul final din vară care a adunat patru participante. În semifinale, naționala din “cizmă” a făcut egal cu Uniunea Sovietică, 0-0, calificându-se după o metodă care nu se mai folosește în prezent, aruncarea cu banul.
În finală, Italia a întâlnit Iugoslavia, a făcut egal cu ea după 120 de minute, iar ultimul act s-a rejucat. Până la urmă, “Squadra Azzurra” s-a impus cu 2-0.
Finala World Cup 1982 l-a trimis în istorie pe Zoff
După triumful de pe teren propriu de la EURO, pentru Zoff a urmat o perioadă în care nu a mai fost mereu om de bază între buturile Italiei. La Cupa Mondială din 1970 a fost constant rezerva lui Enrico Albertosi.
Până la turneul final din 1974, Zoff a prins un transfer la Juventus în ’72, având să rămână la “bianconeri” până la finalul carierei sale din 1983. Ulterior, la Cupa Mondială din Germania de Vest, dar și la World Cup 1978 și EURO 1980, Zoff a fost în poarta Italiei, fără să reușească să mai câștige un trofeu alături de naționala sa.
S-a întâmplat până la urmă în 1982, în Spania, când portarul avea 40 de ani. După prima fază a grupelor, “Squadra Azzurra” a făcut trei egaluri cu Polonia, Camerun și Peru și a mers mai departe.
În cea de-a doua fază, italienii au învins forțele sud-americane, Argentina și Brazilia, pentru a se califica în careul de ași. Acolo, a întâlnit o veche cunoștință, pe Polonia, pe care a învins-o cu 2-0, iar în marea finală a triumfat pe Santiago Bernabeu contra Germaniei de Vest.
A fost 3-1, cu goluri marcate de Rossi, Tardelli și Altobelli. Pentru Dino Zoff, a fost o Cupă Mondială care se alătura Campionatului European câștigat în 1968. De altfel, portarul este singurul italian care are în palmares un EURO, cât și un Campionat Mondial.
În plus, Zoff a scris istorie la Madrid devenind și cel mai în vârstă campion mondial din istorie, un record care încă stă în picioare. Portarul a reușit acest lucru la 40 de ani și 133 de zile, fiind chiar căpitanul naționalei conduse de Enzo Bearzot.
40 days to go – Dino Zoff is the only 40-year-old to play in a FIFA World Cup final, captaining winning side 🇮🇹 Italy to the trophy aged 40 years and 133 days in 1982. Longevity. #OptaWorldCupCountdown pic.twitter.com/SOSgxkpcRX
— OptaJoe (@OptaJoe) May 2, 2026
