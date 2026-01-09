CFR Cluj și Dinamo, în luptă directă pentru transferul jucătorului de la AC Milan - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj și Dinamo, în luptă directă pentru transferul jucătorului de la AC Milan

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 22:36

CFR Cluj și Dinamo București se luptă pe piața transferurilor pentru aducerea unui fotbalist de perspectivă din Italia, care a confirmat și la selecționata sub 21 de ani a României.

Este vorba despre Matteo Duțu, căpitan la echipa de tineret a celor de la AC Milan. Puștiul este cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro.

Matteo Duțu, dorit de CFR și Dinamo în Liga 1

Matteo Duțu are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, fiind dorit insistent de două cluburi importante din fotbalul românesc. Potrivit prosport.ro, CFR Cluj și Dinamo și-au manifestat interesul pentru fotbalist.

Sursa citată precizează că ambele formații din Liga 1 și-ar dori să-l împrumute pe jucătorul care poartă banderola de căpitan la echipa de tineret a celor de la AC Milan.

Puștiul de 20 de ani este cotat în prezent la 250.000 de euro și a adunat nu mai puțin de 50 de meciuri în total la echipele de juniori ale Milanului.

