Gigi Becali a vrut să-l dea afară, acum îl laudă: "Mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el" - Antena Sport

Chiar dacă nu s-a uitat la meciul cu Beșiktaș, pierdut de FCSB, scor 1-2, Becali a avut câţiva remarcaţi, printre care şi Chiricheș, jucător la care intenţiona să renunţe în această iarnă.

”Am înțeles că și Chiricheș a jucat bine, mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el, se antrenează bine, pare că și-a revenit. Am înțeles că și la antrenamente este în frunte. El aleargă 7 kilometri, aleargă mai bine ca mulți”, a declarat Becali la Digi Sport. Patronul a mai apreciat câţiva jucători. Este vorba de André Duarte, Olaru şi Bîrligea.

”Nu m-am uitat la meci, mi-a zis Meme că trebuia să batem, am avut ocazii. Mi-a zis că Duarte a fost foarte bun, Olaru excepțional, Bîrligea așa și așa. În repriza a doua, când s-au făcut schimbări, s-a dezechilibrat jocul, dar în prima repriză noi am dominat. Am avut bară, poate și un penalty”, a mai spus latifundiarul.