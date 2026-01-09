Închide meniul
Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani - Antena Sport

Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani

Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 23:39

Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani

Donald Trump, la finala Jannik Sinner - Carlos Alcaraz de la US Open 2025

Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.

Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” lui Donald Trump, precizează aceeaşi sursă.

Prevăzut iniţial pentru perioada 14-16 iunie la Évian-les-Bains (în Haute-Savoie), pe malul lacului Léman, evenimentul a fost amânat cu o zi şi va avea loc acum în perioada 15-17 iunie.

Cele două evenimente invocate din agenda lui Trump, dezvăluite de Politico, sunt cea de-a 80-a aniversare a preşedintelui american şi organizarea unui meci de arte marţiale mixte (MMA) la Casa Albă pe 14 iunie.

„Deoarece este liderul lumii libere, partenerii noştri au considerat că participarea preşedintelui Trump la summitul G7 era esenţială. Au modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda preşedintelui american”, a declarat responsabilul de rang înalt al Casei Albe.

„Data summitului este rezultatul consultărilor cu toţi partenerii noştri din G7”, a precizat la rândul său Palatul Élysée.

„Pe 14 iunie anul viitor, vom avea o mare luptă UFC (principala ligă MMA din lume, n.r.) la Casa Albă, chiar la Casa Albă, pe terenul Casei Albe”, a afirmat preşedintele american pe 6 octombrie, când a susţinut un discurs la Norfolk (Virginia) cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Marinei americane.

Şeful UFC, Dana White, un apropiat al lui Donald Trump, anunţase deja în august anul trecut organizarea unei seri MMA la Casa Albă cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite. Data prevăzută iniţial era 4 iulie, ziua naţională a Statelor Unite.

Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
Franţa va prelua preşedinţia G7 în iunie, iar ultima dată când Franţa a găzduit această reuniune, în 2019, a fost la Biarritz (sud-vest), pe coasta bască.

Statele Unite, Japonia, Canada, Franţa, Italia, Germania şi Regatul Unit alcătuiesc „Grupul celor 7” (G7).

Anul trecut, Emmanuel Macron a promis să facă eforturi pentru „menţinerea unităţii” G7 şi „consolidarea” acesteia în 2026, prin asocierea „partenerilor de încredere, care ne vor permite să avem o influenţă şi mai mare. Este ceea ce voi încerca să fac, în continuarea spiritului de la Biarritz”, a declarat el la summitul G7 de la Kananaskis (Canada).

Liderii G7 au afişat o unitate rară la summitul de la Biarritz după alegerea lui Donald Trump, care s-a arătat conciliant în toate disputele, de la comerţ la Iran. Emmanuel Macron a reuşit să-l aducă la summit pe ministrul iranian de externe de atunci, Mohammad Javad Zarif, în timp ce Iranul era deja în centrul atenţiei internaţionale din cauza programului său nuclear şi a aspiraţiilor sale expansioniste. În acelaşi timp, Donald Trump a invocat posibilitatea unei întâlniri cu preşedintele iranian Hassan Rohani, perspectivă care nu s-a concretizat în cele din urmă, în ciuda eforturilor preşedintelui francez câteva săptămâni mai târziu, în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York.

