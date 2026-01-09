Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani - Antena Sport

Donald Trump, la finala Jannik Sinner - Carlos Alcaraz de la US Open 2025

Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” lui Donald Trump, precizează aceeaşi sursă.

Prevăzut iniţial pentru perioada 14-16 iunie la Évian-les-Bains (în Haute-Savoie), pe malul lacului Léman, evenimentul a fost amânat cu o zi şi va avea loc acum în perioada 15-17 iunie.

Cele două evenimente invocate din agenda lui Trump, dezvăluite de Politico, sunt cea de-a 80-a aniversare a preşedintelui american şi organizarea unui meci de arte marţiale mixte (MMA) la Casa Albă pe 14 iunie.

„Deoarece este liderul lumii libere, partenerii noştri au considerat că participarea preşedintelui Trump la summitul G7 era esenţială. Au modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda preşedintelui american”, a declarat responsabilul de rang înalt al Casei Albe.