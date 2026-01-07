Cine este și din ce face bani Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1 - Antena Sport

Mulţi români se întreabă cine este Luiza, soţia lui Cătălin Zmărăndescu, de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1. Cei doi formează împreună o familie frumoasă și au doi copii.

Luiza Zmărăndescu a reuşit să-l îmblânzească pe bestia Cătălin Zmărăndescu. Luiza Zmărăndescu, în vârstă de 42 ani, este manager și are grijă în permanență de cei doi copii ai săi, o fetiță pe nume Matilda și un băiat pe nume Vladimir. Matilda are 7 ani, iar Vladimir are 4 ani și împreună întregesc tabloul familiei Zmărăndescu.

Luiza şi Cătălin Zmărăndescu au o căsnicie de 11 ani

Împreună cu Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 ani, Luiza formează un cuplu solid, având o căsnicie de 11 ani. Antrenorul mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară, pe Alexandra și Mihai. Cătălin Zmărăndescu și Luiza s-au cunoscut în Anglia și din primele clipe au știut că își vor construi un viitor frumos împreună. „De câţiva ani buni viaţa mea s-a schimbat în bine. Femeia de lângă mine este responsabilă, dar din păcate o înşel în fiecare zi, cu nimeni alta decât cu Matilda, dragostea mea cea mai mare”, a declarat Cătălin Zmărăndescu într-un interviu, potrivit Unica.

Ce carieră sportivă a avut Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu este un fost luptător român cu o carieră impresionantă în sporturile de contact, activând în box, kickboxing și arte marțiale mixte (MMA) între anii 1997 și 2018. În arte marşiale mixte, el a obținut un record profesional de 11 victorii și 6 înfrângeri din 17 meciuri. În 2013, a devenit campion mondial MMA după ce l-a învins pe Vince Lucero și a cucerit centura CFC la sfârșitul aceluiași an. În bonx, în mai 2013, el a câștigat titlul european IBA la categoria grea, învingându-l prin knockout pe irlandezul Aran Boyd.