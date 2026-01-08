Ce a făcut, în direct, un influencer din Algeria, în fața a peste un milion de urmăritori. Imediat, s-a cerut deportarea lui - Antena Sport

Închide meniul
Ce a făcut, în direct, un influencer din Algeria, în fața a peste un milion de urmăritori. Imediat, s-a cerut deportarea lui

Ionuţ Axinescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 18:02

Raouf Belkacemi, un influencer algerian, ar fi fost arestat la Casablanca după ce a urinat pe stadionul Moulay Hassan, din Rabat.

Incidentul, pe care Belkacemi l-a transmis live pentru urmăritorii săi, a avut loc în timpul meciului dintre Algeria și Congo (1-0), din optimile Cupei Africii, jucat în fața a circa 19.000 de spectatori.

Un influencer algerian a urinat pe stadion la Cupa Africii

În timpul live-ului, influencerul a spus că nu se mai poate ține din cauza tensiunii meciului, care a ajuns în prelungiri și a fost decis în minutul 119, prin golul lui Adil Boulbina. Gestul algerianului este văzut drept o insultă de publicul marocan, mai ales că arena Moulay Hassan este dotată cu numeroase toalete.

Mai mult, potrivit presei din Maroc, Belkacemi s-a amuzat pe seama întâmplării și a adăugat că marocanii din tribune vor simți mirosul fără să știe cine e vinovat.

Cum s-a apărat Belkacemi

Urmărit de 1,2 milioane de fani pe YouTube și peste 1,4 milioane pe Instagram, Raouf Belkacemi s-a răzgândit ulterior, după ce momentul a devenit viral și a stârnit furia marocanilor.

Într-un alt live, Belkacemi a pretins că a înscenat totul, iar substanța lichidă care apare în imagini ar fi, de fapt, o băutură vărsată. Numeroși comentatori au cerut măsuri imediate din partea autorităților: Belkacemi să primească interzis pe stadioanele de la Cupa Africii și să fie imediat deportat din Maroc.

Vlogger și cântăreț de trap

Mai mulți jurnaliști din Maroc anunță că influencerul a fost reținut în timp ce se afla într-un restaurant din centrul orașului Casablanca. Momentan, nu există o confirmare oficială din partea autorităților marocane.

În vârstă de 23 de ani, Raouf Belkacemi este faimos în Algeria mai ales datorită vlogurilor sale de călătorie și a unor piese trap. Incidentul vine și în contextul relațiilor oricum tensionate dintre Maroc și Algeria. Frontiera terestră dintre cele două țări este închisă încă din anul 1994, când autoritățile marocane au acuzat serviciile secrete algeriene că au plănuit un atentat la Marrakech.

 

