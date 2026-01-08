Ce a făcut, în direct, un influencer din Algeria, în fața a peste un milion de urmăritori. Imediat, s-a cerut deportarea lui - Antena Sport

Raouf Belkacemi, un influencer algerian, ar fi fost arestat la Casablanca după ce a urinat pe stadionul Moulay Hassan, din Rabat.

Incidentul, pe care Belkacemi l-a transmis live pentru urmăritorii săi, a avut loc în timpul meciului dintre Algeria și Congo (1-0), din optimile Cupei Africii, jucat în fața a circa 19.000 de spectatori.

Un influencer algerian a urinat pe stadion la Cupa Africii

În timpul live-ului, influencerul a spus că nu se mai poate ține din cauza tensiunii meciului, care a ajuns în prelungiri și a fost decis în minutul 119, prin golul lui Adil Boulbina. Gestul algerianului este văzut drept o insultă de publicul marocan, mai ales că arena Moulay Hassan este dotată cu numeroase toalete.

Mai mult, potrivit presei din Maroc, Belkacemi s-a amuzat pe seama întâmplării și a adăugat că marocanii din tribune vor simți mirosul fără să știe cine e vinovat.