Marius Lăcătuş, sfat pentru Gigi Becali după plecarea lui Adrian Şut de la FCSB: "De asta va avea nevoie acum" - Antena Sport

Marius Lăcătuş a reacţionat după ce Adrian Şut (26 de ani) a plecat de la FCSB. Mijlocaşul este aşteptat să semneze cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, campioana urmând să încaseze suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui.
Marius Lăcătuş i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali, fiind de părere că FCSB are nevoie de doi mijlocaşi centrali după plecarea lui Adrian Şut. “Fiara” a transmis că după transferul lui Andre Duarta, patronul roş-albaştrilor trebuie să-i aducă minim un înlocuitor lui Şut.
Marius Lăcătuş, sfat pentru Gigi Becali după plecarea lui Adrian Şut de la FCSB
Marius Lăcătuş a mai declarat că şi Mihai Lixandru poate fi o soluţie la mijlocul terenului, deşi în ultima perioadă a evoluat pe postul de fundaş central. Fostul internaţional a subliniat totuşi că FCSB a rămas cu variante puţine pentru mijlocul terenului.
“Probabil, va avea nevoie de doi mijlocași centrali. Acum că au luat un fundaș central, mai e varianta Lixandru, care poate fi promovat spre mijlocul terenului. El a mai jucat pe postul acela.
Mai e nevoie de unul. Nu mai sunt alții pe care FCSB să se bazeze, care să înceapă aceste meciuri care au mai rămas de jucat până în play-off sau play-out titulari.
Eu cred că vor ajunge în play-off, dar se poate să nu. Depinde de rezultatele lor și ale celor de mai sus”, a declarat Marius Lăcătuş, conform digisport.ro.
Adrian Şut a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB, în ultimii ani, el fiind căpitan în lipsa lui Darius Olaru. În acest sezon, mijlocaşul a bifat 29 de meciuri pentru roş-albaştri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive.
