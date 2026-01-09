Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România - Antena Sport

Închide meniul
Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 23:32

Jucător dorit de Oțelul / Colaj Antena Sport

Oțelul Galați a încheiat prima parte a sezonului în Liga 1 pe poziția a șasea, iar formația antrenată de Laszlo Balint își propune să rămână implicată în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off.

Din acest motiv, conducerea s-a mișcat pe piața transferurilor și a convins un jucător „școlit” de portughezii de la Sporting Lisabona să vină în România.

Bruno Paz, fotbalistul adus de Oțelul în Liga 1

Oțelul Galați a lovit iar pe partea de jucători portughezi, iar fanatik.ro anunță că formația pregătită de Laszlo Balint l-a convins pe Bruno Paz să vină în România.

Sursa citată menționează că gălățenii au ajuns la un acord cu Bruno Paz, fotbalist format la academia celor de la Sporting Lisabona și care ocupă postul de mijlocaș central.

Cu 10 selecții în naționala Angolei, jucătorul cotat la 400.000 de euro a evoluat ultima oară pentru Zimbru Chișinău. Mutarea este una importantă pentru Oțelul, în condițiile în care aceștia l-au convins și pe Luan Campos.

