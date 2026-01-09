Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă”

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 21:42

Comentarii
Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: Am făcut ofertă scrisă”

Vladislav Blănuță / Colaj Antena Sport

Vladislav Blănuță pare să fie într-o situație fără ieșire la Dinamo Kiev, asta în condițiile în care s-a transferat acum câteva luni la gruparea din prima ligă ucraineană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo București și-a manifestat interesul pentru aducerea atacantului trecut și pe la Universitatea Cluj, iar Andrei Nicolescu a făcut un anunț important în această privință.

Dinamo îl dorește în continuare pe Vladislav Blănuță

Dinamo are nevoie disperată de un atacant cu care să se lupte în această a doua parte a sezonului, iar Vladislav Blănuță ar fi varianta preferată de conducerea „câinilor”.

Atacantul român ar putea apela la anumite soluții pentru a îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare, iar Andrei Nicolescu a confirmat că a fost înaintată chiar și o ofertă scrisă pentru acesta.

„Noi am făcut o ofertă scrisă la Dinamo Kiev. Înțeleg din poartea clubului Dinamo Kiev că există o incertitudine că mai poate juca pentru o echipă anul ăsta. Se fac demersuri în sensul asta. Nu am primit un răspuns din partea lor.

Reclamă
Reclamă

E vorba de un împrumut cu opțiune de cumpărare. Blănuță e unul dintre profiluri. Nu știu cât de realizabil e. Mai sunt încă două profile, dar suntem în discuții”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă
Observator
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
23:32
Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România
22:36
CFR Cluj și Dinamo, în luptă directă pentru transferul jucătorului de la AC Milan
21:32
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, acum îl laudă: “Mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el”
21:19
VideoJurnal Antena Sport | E forţă la Dinamo
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Gata de marea provocare
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Un nou început
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”