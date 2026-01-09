Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” - Antena Sport

Vladislav Blănuță pare să fie într-o situație fără ieșire la Dinamo Kiev, asta în condițiile în care s-a transferat acum câteva luni la gruparea din prima ligă ucraineană.

Dinamo București și-a manifestat interesul pentru aducerea atacantului trecut și pe la Universitatea Cluj, iar Andrei Nicolescu a făcut un anunț important în această privință.

Dinamo îl dorește în continuare pe Vladislav Blănuță

Dinamo are nevoie disperată de un atacant cu care să se lupte în această a doua parte a sezonului, iar Vladislav Blănuță ar fi varianta preferată de conducerea „câinilor”.

Atacantul român ar putea apela la anumite soluții pentru a îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare, iar Andrei Nicolescu a confirmat că a fost înaintată chiar și o ofertă scrisă pentru acesta.

„Noi am făcut o ofertă scrisă la Dinamo Kiev. Înțeleg din poartea clubului Dinamo Kiev că există o incertitudine că mai poate juca pentru o echipă anul ăsta. Se fac demersuri în sensul asta. Nu am primit un răspuns din partea lor.