Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” - Antena Sport

Vladislav Blănuță pare să fie într-o situație fără ieșire la Dinamo Kiev, asta în condițiile în care s-a transferat acum câteva luni la gruparea din prima ligă ucraineană.
Dinamo București și-a manifestat interesul pentru aducerea atacantului trecut și pe la Universitatea Cluj, iar Andrei Nicolescu a făcut un anunț important în această privință.
Dinamo îl dorește în continuare pe Vladislav Blănuță
Dinamo are nevoie disperată de un atacant cu care să se lupte în această a doua parte a sezonului, iar Vladislav Blănuță ar fi varianta preferată de conducerea „câinilor”.
Atacantul român ar putea apela la anumite soluții pentru a îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare, iar Andrei Nicolescu a confirmat că a fost înaintată chiar și o ofertă scrisă pentru acesta.
„Noi am făcut o ofertă scrisă la Dinamo Kiev. Înțeleg din poartea clubului Dinamo Kiev că există o incertitudine că mai poate juca pentru o echipă anul ăsta. Se fac demersuri în sensul asta. Nu am primit un răspuns din partea lor.
E vorba de un împrumut cu opțiune de cumpărare. Blănuță e unul dintre profiluri. Nu știu cât de realizabil e. Mai sunt încă două profile, dar suntem în discuții”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
