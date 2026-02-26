Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: "Sunt trei-patru români peste el" - Antena Sport

Închide meniul
Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: “Sunt trei-patru români peste el”

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 14:52

Zeljko Kopic, la Dinamo/ Sport Pictures

Numele lui Zeljko Kopic a fost vehiculat pentru banca naţionalei României. Întrebat dacă vrea să fie selecţioner, Kopic a lăsat de înţeles că ar fi dispus să preia prima repezentativă. Totuşi, de la vârful FRF nimeni nu a arătat interes pentru dinamovist.

Vlad Munteanu, director sportiv la FRD, nu crede că Zeljko Kopic are vreo şansă să preia naţionala României.

„Cred că doar s-a speculat! Din discuțiile din interiorul Federației, în momentul de față nici nu se pune problema să angajăm un antrenor străin dacă ar fi cazul”, a spus Vlad Munteanu, pentru Pro Sport.

Ni se pare normal să validăm opțiunile de antrenori români. Din punctul meu de vedere, nu vorbesc în numele Federației, sunt cel puțin trei-patru antrenori români care sunt peste domnul Kopic sau la nivelul domnului Kopic. Cred în românii noștri prima dată, au demonstrat și cunosc foarte bine jucătorii români. Asta nu înseamnă că domnul Kopic n-a demonstrat că își face foarte bine treaba în România. Este un antrenor foarte bun, dar pentru naționala României aș prefera un român”, a completat oficialul FRF.

 

