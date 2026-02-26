Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: "E dramatic" - Antena Sport

Home | Fotbal | Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: “E dramatic”

Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: “E dramatic”

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 15:32

Comentarii
Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: E dramatic

Meciuri trucate şi pariuri ilegale – este ancheta care zguduie fotbalul. Mascaţii au intervenit în forţă în casele unor fotbalişti şi finanţatori bănuiţi că au câştigat aproape un milion de lei în câteva luni din blaturi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Procurorii au chemat la audieri un fost jucător al FCSB. Imaginile au şocat pe toată lumea. Iar unul dintre cei care a rămas fără cuvinte a fost chiar Alexandru Chipciu, care şi-a văzut fostul coleg în cătuşe. Este vorba de Gabi Matei, cu care actualul jucător de la Universitatea Cluj a fost coleg la FCSB.

“Da, pe Gabi Matei l-am văzut. E dramatic. Asta am simțit și eu dimineața când am văzut imaginile. În același timp, casele de pariuri să pună la pariuri meciuri din Liga 3-a mi se pare total aiurea.

E clar că la nivelul ăsta, eu știu, financiar și, probabil, și educațional, ești tentat să faci treburile astea și nu știi de ce se perpetuează lucrurile astea. Sunt contra pariurilor, clar, dar îmi pare rău pentru el.

Sper să fie nevinovat în toată ancheta asta și să nu fie nimic adevărat. Vreau să dispară lucrurile astea și, sincer, meciuri din ligile inferioare clar sunt cu cântec.

Reclamă
Reclamă

Noi să fim în postura în care, eu știu, ai o viață în care nu mai ajungi să plătești facturi, datorii și așa mai departe și să fii în postura să iei de 30 de ori banii. Acum suntem cei mai buni la vorbă, dar când ești acolo nu știi dacă mai ești la fel”, a spus Alexandru Chipciu, la conferința de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
Fanatik.ro
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
17:33
Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate”
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie
17:19
Lovitura încercată de Cristi Chivu pe piaţa transferurilor! Inter vrea un star de la Real Madrid!
16:56
Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești
16:23
Adrian Mihalcea vrea să-i dea lovitura FCSB-ului: „Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”
16:21
Peluza “Cătălin Hîldan”, mesaj tranşant pentru “câini” înaintea duelului cu FC Argeş: “Asta vrem duminică”
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 5 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 6 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele