Chipciu, fără cuvinte la imaginile cu fostul coleg în cătuşe: "E dramatic" - Antena Sport

Meciuri trucate şi pariuri ilegale – este ancheta care zguduie fotbalul. Mascaţii au intervenit în forţă în casele unor fotbalişti şi finanţatori bănuiţi că au câştigat aproape un milion de lei în câteva luni din blaturi.
Procurorii au chemat la audieri un fost jucător al FCSB. Imaginile au şocat pe toată lumea. Iar unul dintre cei care a rămas fără cuvinte a fost chiar Alexandru Chipciu, care şi-a văzut fostul coleg în cătuşe. Este vorba de Gabi Matei, cu care actualul jucător de la Universitatea Cluj a fost coleg la FCSB.
“Da, pe Gabi Matei l-am văzut. E dramatic. Asta am simțit și eu dimineața când am văzut imaginile. În același timp, casele de pariuri să pună la pariuri meciuri din Liga 3-a mi se pare total aiurea.
E clar că la nivelul ăsta, eu știu, financiar și, probabil, și educațional, ești tentat să faci treburile astea și nu știi de ce se perpetuează lucrurile astea. Sunt contra pariurilor, clar, dar îmi pare rău pentru el.
Sper să fie nevinovat în toată ancheta asta și să nu fie nimic adevărat. Vreau să dispară lucrurile astea și, sincer, meciuri din ligile inferioare clar sunt cu cântec.
Noi să fim în postura în care, eu știu, ai o viață în care nu mai ajungi să plătești facturi, datorii și așa mai departe și să fii în postura să iei de 30 de ori banii. Acum suntem cei mai buni la vorbă, dar când ești acolo nu știi dacă mai ești la fel”, a spus Alexandru Chipciu, la conferința de presă.
