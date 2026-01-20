Scandal uriaş în familia Beckham. Fiul Brooklyn, mesaj fără precedent: "Vor să-mi distrugă relaţia" - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş în familia Beckham. Fiul Brooklyn, mesaj fără precedent: “Vor să-mi distrugă relaţia”

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 10:01

Comentarii
Brooklyn Beckham şi soţia Nicola Peltz/ Instagram

Brooklyn Peltz Beckham, fiul lui David şi al Victoriei Beckham, şi-a acuzat luni părinţii că încearcă să-i „distrugă” căsnicia, afirmând că exclude orice reconciliere cu ei.

Într-un mesaj lung publicat pe reţelele de socializare, tânărul de 26 de ani a detaliat modul în care, în opinia lui, părinţii săi încearcă să-i saboteze relaţia cu soţia sa, Nicola Peltz Beckham, cu care s-a căsătorit în 2022.

„Părinţii mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relaţia încă dinainte de căsătorie, şi acest lucru nu s-a oprit”, a scris el într-un mesaj adresat celor peste 16 milioane de abonaţi ai săi de pe Instagram.

„Nu mă las controlat, mă apăr pentru prima dată în viaţa mea”, a continuat el, subliniind: „Nu vreau să mă împac cu familia mea”.

Brooklyn este fiul cel mare al fostului căpitan al echipei de fotbal a Angliei, David Beckham, şi al soţiei sale, Victoria, creatoare de modă şi fostă vedetă pop.

El însuşi model, s-a căsătorit în 2022 cu Nicola Peltz, o actriţă americană şi fiica omului de afaceri miliardar Nelson Peltz şi a fostei modele Claudia Heffner Peltz.

De când a cunoscut-o pe Nicola, părinţii lui nu au încetat să o trateze cu răutate, acuză el. „Mama mea a anulat confecţionarea rochiei lui Nicola în ultimul moment, deşi ea era foarte entuziasmată de ideea de a purta creaţia sa, obligând-o să găsească urgent o altă rochie”, a declarat el.

El a afirmat, de asemenea, că părinţii săi „nu au respectat-o” pe soţia sa şi că ea nu a fost invitată la ziua de naştere a tatălui său, în luna mai.

„Familia mea acordă mai multă importanţă promovării publice şi sponsorizărilor decât oricărui alt lucru. Marca Beckham este pe primul loc”, a adăugat el.

Purtătorii de cuvânt ai lui David şi Victoria Beckham nu au răspuns imediat la solicitarea AFP de a comenta declaraţiile fiului lor.

