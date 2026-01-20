Scandal uriaş în familia Beckham. Fiul Brooklyn, mesaj fără precedent: "Vor să-mi distrugă relaţia" - Antena Sport

Brooklyn Peltz Beckham, fiul lui David şi al Victoriei Beckham, şi-a acuzat luni părinţii că încearcă să-i „distrugă” căsnicia, afirmând că exclude orice reconciliere cu ei.

Într-un mesaj lung publicat pe reţelele de socializare, tânărul de 26 de ani a detaliat modul în care, în opinia lui, părinţii săi încearcă să-i saboteze relaţia cu soţia sa, Nicola Peltz Beckham, cu care s-a căsătorit în 2022.

Scandal uriaş în familia Beckham

„Părinţii mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relaţia încă dinainte de căsătorie, şi acest lucru nu s-a oprit”, a scris el într-un mesaj adresat celor peste 16 milioane de abonaţi ai săi de pe Instagram.

„Nu mă las controlat, mă apăr pentru prima dată în viaţa mea”, a continuat el, subliniind: „Nu vreau să mă împac cu familia mea”.

Brooklyn este fiul cel mare al fostului căpitan al echipei de fotbal a Angliei, David Beckham, şi al soţiei sale, Victoria, creatoare de modă şi fostă vedetă pop.