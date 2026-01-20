Scandal uriaş în familia Beckham. Fiul Brooklyn, mesaj fără precedent: "Vor să-mi distrugă relaţia" - Antena Sport

Brooklyn Peltz Beckham, fiul lui David şi al Victoriei Beckham, şi-a acuzat luni părinţii că încearcă să-i „distrugă” căsnicia, afirmând că exclude orice reconciliere cu ei.
Într-un mesaj lung publicat pe reţelele de socializare, tânărul de 26 de ani a detaliat modul în care, în opinia lui, părinţii săi încearcă să-i saboteze relaţia cu soţia sa, Nicola Peltz Beckham, cu care s-a căsătorit în 2022.
Scandal uriaş în familia Beckham
„Părinţii mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relaţia încă dinainte de căsătorie, şi acest lucru nu s-a oprit”, a scris el într-un mesaj adresat celor peste 16 milioane de abonaţi ai săi de pe Instagram.
„Nu mă las controlat, mă apăr pentru prima dată în viaţa mea”, a continuat el, subliniind: „Nu vreau să mă împac cu familia mea”.
Brooklyn este fiul cel mare al fostului căpitan al echipei de fotbal a Angliei, David Beckham, şi al soţiei sale, Victoria, creatoare de modă şi fostă vedetă pop.
El însuşi model, s-a căsătorit în 2022 cu Nicola Peltz, o actriţă americană şi fiica omului de afaceri miliardar Nelson Peltz şi a fostei modele Claudia Heffner Peltz.
De când a cunoscut-o pe Nicola, părinţii lui nu au încetat să o trateze cu răutate, acuză el. „Mama mea a anulat confecţionarea rochiei lui Nicola în ultimul moment, deşi ea era foarte entuziasmată de ideea de a purta creaţia sa, obligând-o să găsească urgent o altă rochie”, a declarat el.
El a afirmat, de asemenea, că părinţii săi „nu au respectat-o” pe soţia sa şi că ea nu a fost invitată la ziua de naştere a tatălui său, în luna mai.
„Familia mea acordă mai multă importanţă promovării publice şi sponsorizărilor decât oricărui alt lucru. Marca Beckham este pe primul loc”, a adăugat el.
Purtătorii de cuvânt ai lui David şi Victoria Beckham nu au răspuns imediat la solicitarea AFP de a comenta declaraţiile fiului lor.
- Mesajul lui Kylian Mbappe după tragedia feroviară din Spania, soldată cu cel puţin 39 de morţi!
- Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
- Ea este soția fotbalistului de Champions League care a venit la FCSB. Cu ce se ocupă
- Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu
- Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”