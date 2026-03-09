Cea mai bizară teorie a conspirației: Mondialul din 1958 nu s-a jucat niciodată și a fost „înscenat” în SUA - Antena Sport

Campionatul Mondial din 1958 l-a adus în prim-plan pe marele Pelé, pe atunci un adolescent, care a ajutat-o pe Brazilia să câștige primul ei trofeu. Cu toate acestea, una dintre cele mai bizare teorii conspiraționiste susține că turneul din 1958, desfășurat în Suedia, nu s-a jucat niciodată!

În 2002, suedezii au lansat filmul documentar „Konspiration 58”, care susține că Mondialul din 1958 nu a avut, de fapt, loc. Pe tot parcursul lui, filmul sugerează că întreg turneul a fost o înscenare, pusă la cale de FIFA împreună cu CIA și televiziunea din Suedia.

Konspiration 58: Mondialul din Suedia, filmat în studiourile din SUA

Motivul, potrivit documentarului, a fost să testeze populația, să vadă dacă oamenii chiar cred tot ceea ce văd la TV. Contextul vremii era unul delicat, chiar în timpul celebrului Război Rece, unde propaganda atingea cote tot mai ridicate.

„Konspiration 58” susține că Mondialul a fost o simulare și că totul a fost filmat într-un studio din Statele Unite. În sprijinul acestei teorii, producătorii aduc „dovezi” cum că Suedia acelor ani nu era pregătită să găzduiască un Campionat Mondial cu 16 echipe, în 12 orașe diferite. Conform așa-zișilor experți care apar în film, țara nordică nu avea nici infrastructura potrivită, nici forța economică necesară organizării unei asemenea competiții.

Analizele „experților”: case care se văd în filmări și nu au existat vreodată

Pentru a da greutate teoriei, sunt prezentate înregistrări ale meciurilor televizate, iar în spatele stadioanelor se văd case care, potrivit realizatorilor, nu au existat niciodată în acele zone. Mai mult, umbrele jucătorilor au fost analizate și ele nu ar fi fost conforme cu poziția soarelui în Suedia, se mai arată în documentar!