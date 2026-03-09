Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Chongqing 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Chongqing 2026

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 12:32

Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Chongqing 2026

Eliza Samara şi Bernadette Szocs - Profimedia Images

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt reprezentantele României la WTT Champions Chongqing 2026, turneul cu premii totale de 800.000 de dolari ce se va desfăşura în perioada 10-15 martie.

Evenimentul reprezintă a doua întrecere majoră din acest an de această categorie, după WTT Champions Doha, și îi aduce la start pe cei mai valoroși jucători din tenisul de masă la nivel mondial.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara vor evolua la WTT Champions Chongqing 2026

În turul 1, Eliza Samara se va duela cu Kuai Man, marţi dimineaţă, de la ora 05:00. Partida Bernadette Szocs – Lily Zhang va avea loc miercuri, de la ora 08:30, se arată pe pagina de Facebook a FRTM.

“România va fi reprezentată de două sportive din lotul național la WTT Champions Chongqing, competiție de prestigiu care se va desfășura între 10 și 15 martie, în China. #servimpentruistorie #hairomania #tabletennis
La ediția din Chongqing vor evolua Bernadette Szocs, clasată pe locul 27 mondial, și Elizabeta Samara, aflată pe poziția 41, reprezentând România în proba de simplu.
🏓16-imi
▪️Elizabeta Samara – Kuai Man (China), marți, ora 05:00
▪️Bernadette Szocs – Lily Zhang (SUA), miercuri, ora 08:30″.

