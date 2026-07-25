„Sunt convins de asta”. A anticipat ce se va întâmpla la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo și Universitatea Craiova se vor înfrunta în etapa a doua a Ligii 1, meciul urmând să înceapă de la ora 20:30, în format live text, pe as.ro. Flavius Stoican a prefațat duelul care se va disputa pe arena Arcul de Triumf.

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Antrenorul s-a declarat convins că meciul va fi unul „închis”, fără multe goluri. Acesta crede că nu există o echipă favorită într-un asemenea derby, chiar dacă oltenii sunt campionii en-titre.

Flavius Stoican, convins că Dinamo – Universitatea Craiova va fi un derby echilibrat

Flavius Stoican a mai declarat că în ciuda eșecului suferit cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1, Dinamo a prestat un joc solid și nu va fi mai prejos în confruntarea „de foc” cu Universitatea Craiova.

De asemenea, Stoican crede că Dinamo este o echipă în schimbare, în acest start de sezon, iar totul va depinde de rezultatele pe care „câinii” le vor obține în această perioadă.

„Prevăd un duel echilibrat, chiar dacă Universitatea Craiova pare favorită. Nu este cazul în acest duel, este un derby, un meci al marilor orgolii. Eu, ca telespectator, aș vrea să văd multe goluri. Dar cred că va fi un meci închis, sunt aproape convins de acest lucru.