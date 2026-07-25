„Sunt convins de asta”. A anticipat ce se va întâmpla la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo și Universitatea Craiova se vor înfrunta în etapa a doua a Ligii 1, meciul urmând să înceapă de la ora 20:30, în format live text, pe as.ro. Flavius Stoican a prefațat duelul care se va disputa pe arena Arcul de Triumf.
Antrenorul s-a declarat convins că meciul va fi unul „închis”, fără multe goluri. Acesta crede că nu există o echipă favorită într-un asemenea derby, chiar dacă oltenii sunt campionii en-titre.
Flavius Stoican, convins că Dinamo – Universitatea Craiova va fi un derby echilibrat
Flavius Stoican a mai declarat că în ciuda eșecului suferit cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1, Dinamo a prestat un joc solid și nu va fi mai prejos în confruntarea „de foc” cu Universitatea Craiova.
De asemenea, Stoican crede că Dinamo este o echipă în schimbare, în acest start de sezon, iar totul va depinde de rezultatele pe care „câinii” le vor obține în această perioadă.
„Prevăd un duel echilibrat, chiar dacă Universitatea Craiova pare favorită. Nu este cazul în acest duel, este un derby, un meci al marilor orgolii. Eu, ca telespectator, aș vrea să văd multe goluri. Dar cred că va fi un meci închis, sunt aproape convins de acest lucru.
Ambele echipe vin după eșecuri, chiar dacă în competiții diferite. Dar Dinamo a lăsat o impresie bună ca și joc, deși a pierdut la Ploiești. Nu va fi cu nimic mai prejos decât Craiova.
Chiar dacă a început rău ca rezultat, 0-1 cu Petrolul, impresia este că Dinamo a avut o evoluție constant bună ca și joc. Este o formația în schimbare, să creadă în potențialul ei, are șanse să repete rezultatele din precedentele două campionate.
Totul va depinde de starea de spirit, de rezultate. Dacă vor avea evoluții bune, fără rezultate, vor suferi mental. Dacă vor avea evoluții bune, cu rezultate, va fi mai ușor. Nu va fi simplu să ajungă din nou în play-off, dar e posibil să fie la acel nivel. Apoi, acolo, este alt campionat”, a declarat Flavius Stoican, conform gsp.ro.
Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo în trei din cele cinci meciuri disputate în sezonul trecut, celelalte două terminându-se la egalitate. „Câinii” i-au învins pe olteni ultima dată în urmă cu doi ani, tot într-un meci disputat pe arena Arcul de Triumf.
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