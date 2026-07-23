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Detaliul bizar despre relaţia Simonei Halep cu milionarul mai mare cu 24 de ani!

Antena Sport Publicat: 23 iulie 2026, 9:24

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Detaliul bizar despre relaţia Simonei Halep cu milionarul mai mare cu 24 de ani!

Simona Halep și Dorin Mateiu / Profimedia

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Simona Halep a fost surprinsă de mai multe ori în compania milionarului Dorin Mateiu, care este mai mare cu 24 de ani! În momentul în care au apărut primele imagini cu ei în spaţiul public, Dorin Mateiu a declarat că îl leagă o simplă prietenie cu Simona.

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Totuşi, cei doi au continua să se vadă şi au mers împreună apoi la Wimbledon, unde s-au afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova. În presă, imediat s-a spus că relaţia a fost practic oficializată. Simona Halep şi Dorin Mateiu nu au infirmat de această dată informaţia cum că ei ar forma un cuplu.

Detaliul bizar despre relaţia Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu

Pe lângă lipsa unei declaraţii, de asumare a relaţiei, un detaliu bizar atrange atenţia. Chiar dacă s-a lăsat fotografiată în tribune la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, Simona nu a postat vreo imagine alături de noul ei iubit. Totodată, acesta a jucat de câteva ori rolul de „fotograf”, pentru că Simo a postat câteva fotografii pe conturile ei sociale, care – mai mult ca sigur – au fost făcute chiar de el. Cum este şi cea de la Wimbledon.

Dorin Mateiu, fotograf de ocazie pentru Simona Halep
Dorin Mateiu, fotograf de ocazie pentru Simona Halep

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.

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În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.

“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

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