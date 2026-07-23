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Revolta familiei femeii ucise de Kader Keita în accident: „Ce a făcut pentru noi? Ne-a trimis o scrisoare!” Ce conţinea

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 13:07

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Revolta familiei femeii ucise de Kader Keita în accident: „Ce a făcut pentru noi? Ne-a trimis o scrisoare! Ce conţinea

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

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Kader Keita se află în centrul unui scandal de proporţii. La începutul lunii martie a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Bucureşti şi a părăsit locul faptei. Ulterior, femeia a decedat, iar el este în prezent judecat pentru ucidere din culpă.

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Familia victimeri a dat câteva declaraţii cutremurătoare despre ce s-a întâmplat după tragedie. Mai mult, Kader Keita a făcut un singur gest după tragedie. Acela de a trimite o scrisoare.

„Sora mea era mai mică decât mine, ea le făcea pe toate. Suntem vai de capul nostru după tot ce s-a întâmplat.

Să știți că băiatul ăsta nu a făcut nimic pentru noi, nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Ne-a trimis o scrisoare, atât, de ce să mint că o am și acum, el a scris cu mâna lui, în limba lui și cineva a tradus-o la mașină. Asta s-a întâmplat după ce sora mea a murit.

Mi-a adus-o avocata noastră, iar doamna nici nu a deschis-o, mi-a dat-o mie și am păstrat-o.

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A scris că-i pare foarte rău, că nu a vrut, că s-a întâmplat și nu există om care să vrea să facă așa ceva. Spunea acolo că e căsătorit, că are 25 de ani și un copil. Asta e tot ce a făcut pentru noi. Ne-a trimis o scrisoare!”, scrie Pro Sport.

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