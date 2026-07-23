Revolta familiei femeii ucise de Kader Keita în accident: „Ce a făcut pentru noi? Ne-a trimis o scrisoare!” Ce conţinea

Kader Keita se află în centrul unui scandal de proporţii. La începutul lunii martie a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Bucureşti şi a părăsit locul faptei. Ulterior, femeia a decedat, iar el este în prezent judecat pentru ucidere din culpă.
Familia victimeri a dat câteva declaraţii cutremurătoare despre ce s-a întâmplat după tragedie. Mai mult, Kader Keita a făcut un singur gest după tragedie. Acela de a trimite o scrisoare.
„Sora mea era mai mică decât mine, ea le făcea pe toate. Suntem vai de capul nostru după tot ce s-a întâmplat.
Să știți că băiatul ăsta nu a făcut nimic pentru noi, nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Ne-a trimis o scrisoare, atât, de ce să mint că o am și acum, el a scris cu mâna lui, în limba lui și cineva a tradus-o la mașină. Asta s-a întâmplat după ce sora mea a murit.
Mi-a adus-o avocata noastră, iar doamna nici nu a deschis-o, mi-a dat-o mie și am păstrat-o.
A scris că-i pare foarte rău, că nu a vrut, că s-a întâmplat și nu există om care să vrea să facă așa ceva. Spunea acolo că e căsătorit, că are 25 de ani și un copil. Asta e tot ce a făcut pentru noi. Ne-a trimis o scrisoare!”, scrie Pro Sport.
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