Imagini rare cu familia lui Leo Messi. Câţi copii are. Detalii mai puţin ştiute din viaţa starului Argentinei

Lionel Messi continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. La 38 de ani, căpitanul Argentinei a reuşit să atragă din nou atenţia cu evoluţia lui la Cupa Mondială din America.

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Cu opt goluri și patru pase decisive la Campionatul Mondial, Lionel Messi și-a luat rămas-bun de pe cea mai înaltă scenă a fotbalului, după ce Argentina a pierdut finala în fața Spaniei.

Chiar dacă FIFA nu i-a acordat titlul de cel mai bun jucător de la acest turneu, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului l-a creditar pe starul celor de la Inter Miami cu această distincție.

Ce urmează pentru starul Argentinei? Cu siguranţă fanii îl vor mai vedea jucând fotbal, pentru că retragerea nu este încă luată în calcule de Leo Messi.

Imagini rare cu familia lui Leo Messi

Dacă numele lui Leo Messi este pe buzele tuturor, puţini ştiu detalii despre familia lui. Imaginile cu întreaga familie a lui Messi sunt rare, pentru că fotbalistul este discret cu viaţa personală. Starul Argentinei are trei copii, cu Antonela Roccuzzo.