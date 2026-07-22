Bărbatul celebru acuzat că şi-a neglijat copilul când acesta avea mai multă nevoie de el: „M-ai înşelat cu femei şi bărbaţi”

Maduka Okoye, portarul de 26 de ani al lui Udinese, a fost acuzat de către fosta lui parteneră, Jelicia Westhoff, de infidelitate, dar şi că acesta şi-ar fi neglijat copilul, atunci când acesta ar fi avut cea mai mare nevoie de el.

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„Imaginează-ți că am tăcut, am mințit despre ceea ce mi-ai făcut, doar ca tu să îți poți continua cariera. Iar acum tot ce faci este să ne umilești pe mine și pe fiul nostru. Te-am ajutat când nimeni nu era lângă tine. Eu te-am susținut când nimeni nu știa cine ești.

Acuze dure la adresa lui Maduka Okoye

Nu ai grijă de singurul tău fiu. Pentru că nu mai sunt cu tine, nu te voi ierta niciodată. M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Totul a început imediat după ce am adus pe lume copilul nostru. În timp ce eu făceam tot posibilul să te susțin, tu îți trăiai viața pe ascuns.

Dacă ești atât de deschis în privința persoanelor cu care te întâlnești, atunci fii deschis și în privința sexualității tale. Fiul meu a fost internat de patru ori, a ajuns la terapie intensivă și a fost transportat cu ambulanța.

Tatăl lui nici măcar nu a venit. Ce fel de tată nu merge la copilul lui când acesta luptă pentru viața lui?”, a fost mesajul femeii, pe Instagram.