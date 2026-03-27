Tiger Woods a fost arestat după ce a fost implicat într-un accident rutier, cu o maşină răsturnată!

Celebrul Tiger Woods a fost arestat, după ce a fost implicat într-un accident în care o maşină s-a răsturnat, vineri, în Florida. Cunoscutul jucător de golf a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului şi refuz de a se supune unui test legal.
Anunţul a fost făcut de biroul Șerifului din Comitatul Martin.
Tiger Woods, arestat după ce a fost implicat într-un accident cu o maşină răsturnată
UPDATE: Tiger Woods a fost arestat și încarcerat după ce a fost implicat într-un accident de mașină din Jupiter Island, Florida
Tiger Woods a fost arestat, fiind acuzat de conducere sub influența alcoolului, daune materiale și refuz de a se supune unui test legal după ce a fost implicat într-un accident în care o maşină s-a răsturnat, informează Sky Sports. Biroul Șerifului din Comitatul Martin a declarat că Woods nu a fost rănit.
Șeriful John Budensiek, de la biroul șerifului din Comitatul Martin din Florida, a declarat reporterilor că Woods a prezentat „semne de afectare” după incidentul din Florida, care a avut loc vineri la scurt timp după ora 14:00, ora locală, și s-a întâmplat în același oraș în care locuiește Woods.
Woods a făcut un etilotest la fața locului, care a ieșit negativ, dar a refuzat să prezinte o probă de urină, a spus Budensiek.
De asemenea, a fost acuzat de daune materiale și refuz de a se supune unui test legal.
UPDATE: Noi informații despre accidentul lui Tiger Woods. „Potrivit unei surse de la Pompierii din Comitatul Martin, a fost un accident cu două mașini, un vehicul s-a răsturnat. O persoană este stabilă, în timp ce o alta a refuzat să meargă la spital. MCFR a declarat că nu există răniți”, a transmis AZ Intel, pe X.
New information on Tiger Woods crash: “According to a source at Martin County Fire Rescue, it was a two-car crash, one vehicle was a rollover. One person is stable, while another refused to go to the hospital. MCFR said there are no injuries to anyone.” https://t.co/lX6EohJIue
— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 27, 2026
Legenda golfului a mai fost implicat într-un grav accident, în California, în 2021.
Woods, în vârstă de 50 de ani, se află în prezent în curs de revenire în lumea golfului, după ce şi-a rupt tendonul lui Ahile în urmă cu puţin peste un an şi a suferit a şaptea operaţie la spate anul trecut.
Pe fondul speculaţiilor potrivit cărora Woods şi-ar marca revenirea participând la cel de-al 27-lea turneu Masters luna viitoare, câştigătorul a 15 turnee majore şi-a făcut debutul în The Golf League (TGL) mai devreme în această săptămână.
