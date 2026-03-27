Tiger Woods a fost arestat după ce a fost implicat într-un accident rutier, cu o maşină răsturnată!

Celebrul Tiger Woods a fost arestat, după ce a fost implicat într-un accident în care o maşină s-a răsturnat, vineri, în Florida. Cunoscutul jucător de golf a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului şi refuz de a se supune unui test legal.

Anunţul a fost făcut de biroul Șerifului din Comitatul Martin.

Tiger Woods, arestat după ce a fost implicat într-un accident cu o maşină răsturnată

UPDATE: Tiger Woods a fost arestat și încarcerat după ce a fost implicat într-un accident de mașină din Jupiter Island, Florida

Tiger Woods a fost arestat, fiind acuzat de conducere sub influența alcoolului, daune materiale și refuz de a se supune unui test legal după ce a fost implicat într-un accident în care o maşină s-a răsturnat, informează Sky Sports. Biroul Șerifului din Comitatul Martin a declarat că Woods nu a fost rănit.

Șeriful John Budensiek, de la biroul șerifului din Comitatul Martin din Florida, a declarat reporterilor că Woods a prezentat „semne de afectare” după incidentul din Florida, care a avut loc vineri la scurt timp după ora 14:00, ora locală, și s-a întâmplat în același oraș în care locuiește Woods.